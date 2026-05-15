Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά το νέο ξέσπασμα του ιού έμπολα, που μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 65 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας.

Στην επαρχία Ιτούρι, περιοχή που πλήττεται από συγκρούσεις και συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, έχουν καταγραφεί συνολικά 246 ύποπτα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού.

Το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας ανακοίνωσε επίσης ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα έμπολα στη χώρα, καθώς ένας 59χρονος άνδρας πέθανε σε νοσοκομείο της Καμπάλα αφού είχε ταξιδέψει από το Κονγκό.

Αξιωματούχοι των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Η επαρχία Ιτούρι διαθέτει πολλές μεταλλευτικές περιοχές με έντονη κινητικότητα πληθυσμού, γεγονός που δυσκολεύει τον περιορισμό μολυσματικών ασθενειών.

Ο έμπολα είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ασθένεια, η οποία μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων, όπως αίμα ή εμετός, αλλά και μέσω επαφής με σορούς κατά τη διάρκεια ταφικών τελετών.

Σύμφωνα με το Africa CDC, το εθνικό ερευνητικό εργαστήριο του Κονγκό εντόπισε τον ιό έμπολα σε 13 από τα 20 δείγματα που εξετάστηκαν.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει συνολικά 16 επιδημίες έμπολα από το 1976, όταν ο ιός ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Προηγούμενες επιδημίες του ίδιου στελέχους είχαν καταγραφεί το 2007 και το 2012.

Το Africa CDC ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρχών του Κονγκό, της Ουγκάντας, του Νοτίου Σουδάν, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες αντιμετώπισης της κρίσης.

Ο δρ Ζαν Κασέγια, γενικός διευθυντής του Africa CDC, δήλωσε ότι απαιτείται άμεση περιφερειακή συνεργασία, εξαιτίας της μεγάλης μετακίνησης πληθυσμών μεταξύ των πληγεισών περιοχών και των γειτονικών χωρών.

Από την πλευρά του, ο δρ Μάικλ Χεντ, ερευνητής παγκόσμιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ανέφερε ότι οι συχνές επιδημίες Έμπολα στο Κονγκό οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η στενή επαφή ανθρώπων με ζώα-φορείς του ιού – κυρίως νυχτερίδες και πρωτεύοντα θηλαστικά – αλλά και η μετακίνηση πληθυσμών μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, το τροπικό κλίμα και η εκτεταμένη τροπική βλάστηση.

Κατά τη μεγάλη επιδημία του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική είχαν καταγραφεί περίπου 28.000 κρούσματα και περισσότεροι από 11.000 θάνατοι.

Με πληροφορίες του Guardian