Ο ιός των Ανδεων είναι ο μόνος τύπος χανταϊού που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το ξέσπασμα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο "MV Hondiu" που μεταφέρει επιβάτες από όλο τον κόσμο είναι μια κατάσταση την οποία οι Aρχές λένε ότι αντιμετωπίζουν με εξαιρετικά μεγάλη σοβαρότητα. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει, είτε πάνω στο πλοίο, που απέπλευσε από την Αργεντινή πριν από έναν μήνα, είτε μετά το ταξίδι με αυτό. Άλλοι τέσσερις έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός κρουαζιερόπλοιου, για ιατρική περίθαλψη. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό και έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους με πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ και της Ελβετίας.

Οι ειδικοί υγείας τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός. Άρα, πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

«Αυτό δεν είναι Covid»

Σε ενημέρωση την Πέμπτη, η Δρ Μαρία Βαν Κερχόβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τόνισε ότι δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας πανδημίας, προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι Covid, ούτε γρίπη. Μεταδίδεται με πολύ, πολύ διαφορετικό τρόπο».

Σε αντίθεση με ασθένειες όπως η ιλαρά, που είναι ιδιαίτερα μεταδοτικές και εξαπλώνονται εύκολα, το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι τόσο μολυσματικό.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης παραμένει χαμηλός, σύμφωνα με τον WHO.

Στην τελευταία ενημέρωσή του, αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί οκτώ κρούσματα - τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα - και πρόκειται για άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ξεκίνησε το ξέσπασμα.

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση του χανταϊού γίνεται κυρίως όταν κάποιος εισπνεύσει σκόνη που έχει μολυνθεί από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε επισκεφθεί απομακρυσμένες περιοχές άγριας ζωής, οπότε ένας επιβάτης θα μπορούσε να έχει έρθει σε επαφή με τον ιό εκεί ή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο.

Ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι το στέλεχος των Άνδεων έχει εξαπλωθεί μεταξύ ασθενών σε προηγούμενα ξεσπάσματα, μέσω πολύ στενής επαφής, και πιστεύουν ότι ορισμένες από τις μολύνσεις στο πλοίο "MV Hondius" ενδέχεται να μεταδόθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ακόμη και τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια έχουν σχετικά περιορισμένους ή στενούς χώρους διαβίωσης, με κοινές καμπίνες και τραπεζαρίες - μέρη όπου οι λοιμώξεις μπορούν να εξαπλωθούν.

Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν από κάποιον με τον οποίο έχουν παρατεταμένη στενή σωματική επαφή.

Οι τρεις θάνατοι περιλαμβάνουν μια Ολλανδή γυναίκα που αποβιβάστηκε από το MV Hondius όταν αυτό έκανε στάση στο νησί Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου. Είχε μοιραστεί καμπίνα με τον σύζυγό της, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα στο πλοίο στις 11 Απριλίου - δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus.

Ο χανταϊός δεν μεταδίδεται μέσω καθημερινής κοινωνικής επαφής στον γενικό πληθυσμό, όπως σε δημόσιους χώρους, καταστήματα, χώρους εργασίας ή σχολεία, σύμφωνα με την UKHSA.

Τα συμπτώματα

Οι χανταϊοί είναι μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και θάνατο, σύμφωνα με το CDC. Προκαλούν ασθένειες όπως το πνευμονικό σύνδρομο (HPS) και τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (HFRS). Ο ιός των Ανδεων είναι ο μόνος τύπος χανταϊού που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 4 εβδομάδες μετά την έκθεση, ωστόσο μπορεί να συμβεί και αρκετά αργότερα.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου (HPS) εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά τη μόλυνση.

Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

κόπωση

πυρετό

μυϊκούς πόνους, ειδικά στους μεγάλους μυϊκούς ομάδες όπως οι μηροί, οι γοφοί, η πλάτη και μερικές φορές οι ώμοι

Περίπου οι μισοί ασθενείς με HPS εμφανίζουν επίσης:

πονοκεφάλους

ζάλη

ρίγη

γαστρεντερικά προβλήματα, όπως ναυτία, εμετό, διάρροια και κοιλιακό πόνο

Τέσσερις έως δέκα ημέρες μετά την αρχική φάση της νόσου εμφανίζονται τα όψιμα συμπτώματα του HPS. Αυτά περιλαμβάνουν βήχα και δύσπνοια. Οι ασθενείς μπορεί να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το HPS μπορεί να είναι θανατηφόρο. Περίπου το 38% των ατόμων που αναπτύσσουν αναπνευστικά συμπτώματα μπορεί να πεθάνουν από τη νόσο.

Το άλλο σύνδρομο που προκαλείται από τον χανταϊό είναι ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS). Σύμφωνα με το CDS τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε 1 έως 2 εβδομάδες μετά την έκθεση κάποιου στον χανταϊό. Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και 8 εβδομάδες αργότερα.

Τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά και περιλαμβάνουν

έντονους πονοκεφάλους,

πόνο στην πλάτη και στην κοιλιά,

πυρετό,

ρίγη,

ναυτία

θολή όραση.

Τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν κοκκινίλες στο πρόσωπο, φλεγμονή ή ερυθρότητα στα μάτια ή εξάνθημα.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν εξετάσεις για τη διάγνωση της λοίμωξης, αλλά δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αν και η έγκαιρη ιατρική υποστήριξη στο νοσοκομείο μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Ιχνηλάτηση

Η ιχνηλάτηση επαφών που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί «μια τεράστια επιχείρηση», δήλωσε ο καθηγητής Ρόμπιν Μέι, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), τονίζοντας ότι «θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό».

Όλοι οι Βρετανοί επιβάτες που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το κρουαζιερόπλοιο θα μπουν σε απομόνωση για 45 ημέρες ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με την UKHSA.

Η UKHSA δήλωσε ότι συνεργάζεται για τον συντονισμό της άφιξης των Βρετανών πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο από το "MV Hondius".

Η Δρ Μέιρα Τσαντ, αναπληρώτρια διευθύντρια για επιδημίες και αναδυόμενες λοιμώξεις στην UKHSA, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ανθρώπους ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός».

Το "MV Hondius" πλέει τώρα προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αφού είχε αγκυροβολήσει για τρεις ημέρες κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο σχεδιασμός είναι οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα να μεταβούν στις χώρες τους.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές επισκέφθηκαν το πλοίο και αξιολόγησαν την κατάσταση.

Οι επιβάτες έχουν τεθεί σε απομόνωση στο πλοίο και το σκάφος έχει απολυμανθεί πλήρως από επαγγελματίες πριν από την προγραμματισμένη εκκένωση.

Η Oceanwide Expeditions δήλωσε την Πέμπτη ότι κανείς από όσους παραμένουν στο πλοίο δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Αναφέρει ότι 30 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων επτά Βρετανών, αποβιβάστηκαν όταν το πλοίο σταμάτησε στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και όλοι έχουν πλέον ειδοποιηθεί.

Με πληροφορίες από BBC, CDC