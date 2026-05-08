Καθησυχαστική η επιστημονική κοινότητα μετά τα κρούσματα χανταϊού.

Ο χανταϊός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά τα περιστατικά που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό και προκάλεσαν ανησυχία στο κοινό.

Παρότι οι εικόνες και οι ειδήσεις γύρω από έναν θανατηφόρο ιό δημιουργούν εύλογο φόβο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο πανδημίας. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για έναν γνωστό ιό, ο οποίος παρακολουθείται εδώ και δεκαετίες και παρουσιάζει πολύ περιορισμένη μεταδοτικότητα σε σχέση με άλλες ασθένειες, όπως ο κορονοϊός ή η γρίπη.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: «Δεν κινδυνεύουμε από πανδημία»

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε πως «δεν κινδυνεύουμε από πανδημία», εξηγώντας ότι η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι σε ένα κρουαζιερόπλοιο περίπου 150 επιβατών εμφανίστηκαν μόνο επτά περιστατικά αποδεικνύει ότι ο ιός δεν έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη στείλει ειδικό επιστήμονα για τη σωστή ιχνηλάτηση των επαφών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ελλάδα το νόσημα παρακολουθείται από το 2004 και κάθε χρόνο καταγράφονται ελάχιστα περιστατικά, συνήθως ένα έως δύο, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα στον γενικό πληθυσμό. Για τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής του, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Γκίκας Μαγιορκίνης: «Τον γωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια - Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο»

Από την πλευρά του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια και ότι παρόμοια περιστατικά εμφανίζονται συχνά στη Νότια Αμερική. Όπως τόνισε, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, καθώς όλες οι επιδημικές εξάρσεις του ιού μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς να εξελιχθούν σε πανδημία.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι ο χανταϊός μεταδίδεται δυσκολότερα από τον κορονοϊό και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως μεταλλάσσεται εύκολα ή αλλάζει συμπεριφορά. Παρότι ορισμένα σοβαρά περιστατικά μπορεί να αποβούν θανατηφόρα, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι ο ιός παραμένει ελεγχόμενος. Τα συμπτώματα, όπως συνάχι και πυρετός, μοιάζουν αρχικά με αυτά ενός απλού κρυολογήματος, γι’ αυτό και όσοι έχουν έρθει σε επαφή με πιθανά κρούσματα παρακολουθούνται στενά και τίθενται προληπτικά σε απομόνωση.

