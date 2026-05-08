Το περπάτημα σε χαλαρό ρυθμό, είτε στη γειτονιά είτε σε κάποιο πάρκο, βοηθά το σώμα να αποφορτίζεται από την ένταση, ενώ παράλληλα «καθαρίζει» το μυαλό και βελτιώνει τη συγκέντρωση.

Το άγχος των Πανελληνίων 2026 αποτελεί καθημερινότητα για χιλιάδες μαθητές, με τις πολλές ώρες διαβάσματος και την πίεση για καλές επιδόσεις να επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία και τη συγκέντρωσή τους.

Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 30 λεπτά ήπιας σωματικής δραστηριότητας, όπως περπάτημα ή ποδήλατο, τρεις φορές την εβδομάδα. Η ήπια άσκηση βοηθά στην αποφόρτιση από το άγχος, «καθαρίζει» το μυαλό και συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι τεχνικές χαλάρωσης, όπως οι διαφραγματικές αναπνοές και οι ασκήσεις σύσφιξης–χαλάρωσης των μυών. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να μειώσουν την ένταση, να ρυθμίσουν τον καρδιακό ρυθμό και να ενισχύσουν την ψυχραιμία πριν από τη μελέτη ή ακόμη και λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με επιμέλεια του Επιστημονικού Τμήματος Φυσικοθεραπείας για την Ψυχική Υγεία, έδωσε στη δημοσιότητα τεχνικές και οδηγίες άσκησης που συμβάλλουν στη μείωση του άγχους, τη διατήρηση της ψυχοσυναισθηματικής ηρεμίας ώστε οι υποψήφιοι να πάνε με καλή ψυχολογία και ευεξία στα εξεταστικά κέντρα δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό με τελικό στόχο την μέγιστη δυνατή βαθμολογία

Πανελλήνιες 2026: Σήκω από την καρέκλα και ξεκίνα περπάτημα - Η νο1 συμβουλή των ειδικών

Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 30 λεπτά ήπιας άσκησης, όπως περπάτημα ή ποδήλατο, τρεις φορές την εβδομάδα. Το περπάτημα σε χαλαρό ρυθμό, είτε στη γειτονιά είτε σε κάποιο πάρκο, βοηθά το σώμα να αποφορτίζεται από την ένταση, ενώ παράλληλα «καθαρίζει» το μυαλό και βελτιώνει τη συγκέντρωση. Παράλληλα, συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό την περίοδο των εξετάσεων. Οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν ότι η κίνηση λειτουργεί σαν φυσικός τρόπος εκτόνωσης του οργανισμού, καθώς μειώνει τη σωματική ένταση και βοηθά τους μαθητές να επιστρέφουν πιο ήρεμοι και συγκεντρωμένοι στο διάβασμα. Μάλιστα, ακόμη και ένα μικρό διάλειμμα με περπάτημα μπορεί να «ξεμπλοκάρει» το μυαλό έπειτα από πολλές ώρες μελέτης.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι ασκήσεις χαλάρωσης των μυών. Οι μαθητές μπορούν να εφαρμόζουν μικρές ασκήσεις διάρκειας λίγων λεπτών, όπως σφίξιμο και χαλάρωση στις γροθιές, στους ώμους και στους μηρούς. Οι τεχνικές αυτές βοηθούν στη μείωση της σωματικής έντασης και εκπαιδεύουν το σώμα να χαλαρώνει πιο γρήγορα σε στιγμές πίεσης. Ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρείται και η διαφραγματική αναπνοή. Οι ειδικοί προτείνουν πέντε λεπτά το πρωί και πέντε λεπτά το βράδυ με αργές εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές με χαλαρό ρυθμό. Η τεχνική αυτή μειώνει τον καρδιακό ρυθμό, ηρεμεί το νευρικό σύστημα και βοηθά τους μαθητές να συγκεντρώνονται καλύτερα πριν από τη μελέτη ή τον ύπνο.

Εξίσου σημαντικά είναι τα μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Κάθε ώρα μελέτης, οι μαθητές καλό είναι να αφιερώνουν λίγα λεπτά σε απλές διατάσεις για τον αυχένα και τους ώμους, ώστε να αποφεύγονται οι πόνοι και η συσσωρευμένη ένταση από την πολύωρη καθιστική στάση.

Για τη στιγμή πριν από την εξέταση, προτείνεται ένα μικρό «τελετουργικό» δύο λεπτών με διαφραγματικές αναπνοές και ασκήσεις χαλάρωσης ώμων και χεριών, ώστε οι μαθητές να αποκτούν αίσθημα ηρεμίας και ελέγχου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, αυτές οι πρακτικές δεν αποτελούν χαμένο χρόνο, αλλά μικρές καθημερινές κινήσεις που βοηθούν τους μαθητές να διατηρήσουν καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και ενέργεια σε μια από τις σημαντικότερες δοκιμασίες της σχολικής ζωής.

Οι συμβουλές των φυσικοθεραπευτών για τους υποψηφίους

Το διάστημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις

Κάθε μέρα κινήσου 30′

Περπάτημα ή ποδήλατο, 3 φορές την εβδομάδα

Πώς: Κράτησε ήπιο ρυθμό – είτε στο πάρκο είτε γύρω από τη γειτονιά

Γιατί: Διώχνει το άγχος, «καθαρίζει» το μυαλό και βοηθά να κοιμάσαι καλύτερα

Χαλάρωση μυών (10′ συνολικά)

Κάνε 3 σετ:

* Σφίξε γροθιές για 5″ – χαλάρωσε για 10″

* Φέρε τους ώμους προς τ’ αυτιά και σφίξε για 5″ – χαλάρωσε για 10″

* Σφίξε τους μηρούς (φαντάσου ότι κρατάς μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια) για 5″ – χαλάρωσε για 10″.

Γιατί: Μειώνει τη σωματική ένταση και «εκπαιδεύει» το σώμα να χαλαρώνει γρήγορα.

Διαφραγματική αναπνοή (5′ πρωί και 5′ βράδυ)

Κάθισε ίσια ή ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε τα χέρια στην κοιλιά

Εισπνοή από τη μύτη μετρώντας αργά 1 2 3 4: νιώσε την κοιλιά να φουσκώνει στα χέρια σου

Εκπνοή με μισόκλειστα τα χείλη 1 2 3 4 5 6: νιώσε την κοιλιά να «αδειάζει». Επανάλαβε 5 φορές

Γιατί: Μειώνει καρδιακό ρυθμό, ηρεμεί το μυαλό και προετοιμάζει για συγκέντρωση (π.χ. μελέτη ή ύπνο).

Διάλειμμα 2′-3′ για κάθε ώρα μελέτης

Γείρε το κεφάλι αριστερά-δεξιά, για 10″ ανά πλευρά

Τέντωμα ώμων: φέρε τους ώμους προς τ’ αυτιά – χαλάρωσε (10″)

Γιατί: Προλαμβάνει πόνους που επιτείνουν το άγχος και «αναζωογονεί» τη στάση σου.

Υπνος

7-8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ

Μακριά από οθόνες 30-60′ πριν πας στο κρεβάτι, γιατί τα μπλε φώτα μπλοκάρουν τη μελατονίνη και δυσκολεύουν τον ύπνο

5′ χαλάρωσης πριν κοιμηθείς: ξάπλωμα ανάσκελα με μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα – κάνε 5 διαφραγματικές αναπνοές

Την ημέρα των εξετάσεων:

2′ πριν μπεις στην αίθουσα

1′ διαφραγματικές αναπνοές

1′ σφίξιμο – χαλάρωμα ώμων και χεριών

Γιατί: Φέρνει την ηρεμία και τον «έλεγχο στο τώρα»

Μικροδιαλείμματα στο θρανίο (κάθε 45′)

20″ περιστροφές ώμων πίσω-μπρος

20″ περιστροφές κεφαλιού

Γιατί: Ανακουφίζει τη συσσωρευμένη ένταση κατά τη διάρκεια της εξέτασης και διατηρεί τη συγκέντρωση