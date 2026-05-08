Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην 25η τακτική ανακρίτρια, ο 28χρονος Πακιστανός ντελιβεράς που φέρεται ότι πετούσε πέτρες κυρίως σε γυναίκες στην Κηφισιά, τραυματίζοντας δύο από αυτές.

Στην απολογία του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε πως τον εκνεύριζε η συμπεριφορά που είχαν απέναντί του όσοι παραλάμβαναν τις παραγγελίες που διένεμε και γι' αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. «Είμαι διανομέας. Πολλές φορές, όταν έδινα τις παραγγελίες, οι πελάτες μού μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια, άρπαζα πέτρες και πετούσα σε περαστικούς γιατί ήμουν θυμωμένος. Δεν ήξερα τα θύματα. Όλα τα έκανα γιατί νευρίαζα», είπε στην ανακρίτρια.

Ο 28χρονος, που κατηγορείται για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, εργαζόταν σε κατάστημα της Κηφισιάς και, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνδέεται με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις.

Φορώντας κράνος, φέρεται να προσέγγιζε τα θύματα με τη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τις διανομές, ενώ η δράση του φαίνεται να μην περιοριζόταν μόνο στην Κηφισιά, καθώς έχουν καταγράφει περιστατικά σε Διόνυσο και Πολιτεία.

Μάλιστα, μια γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ μια άλλη υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια. Στις μαρτυρίες τους, τα θύματα φέρονται να μιλούν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που διαρκούσαν δευτερόλεπτα, μη δίνοντας τη δυνατότητα αντίδρασης.