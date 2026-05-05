Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος αλλά και πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά, με καταγωγή από το Πακιστάν, που φέρεται να πετούσε πέτρες κυρίως σε γυναίκες στην Κηφισιά, τραυματίζοντας δύο από αυτές.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και πέντε πλημμελήματα τα οποία είναι: επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο 28χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα της περιοχής, σύμφωνα με την Αστυνομία συνδέεται με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις.

Φορώντας κράνος, φέρεται να προσέγγιζε τα θύματα με τη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τις διανομές, ενώ η δράση του φαίνεται να μην περιοριζόταν μόνο στην Κηφισιά, καθώς έχουν καταγράφει περιστατικά σε Διόνυσο και Πολιτεία. Μάλιστα, μια γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ μια άλλη υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια. Στις μαρτυρίες τους τα θύματα φέρονται να μιλούν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που διαρκούσαν δευτερόλεπτα, μη δίνοντας τη δυνατότητα αντίδρασης. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

