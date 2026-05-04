Η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, έφτασε στη Βιέννη.

Η Antigoni με το τραγούδι «Jalla» είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026.

Η ερμηνεύτρια, έχει κερδίσει τα βλέμματα τόσο για το τραγούδι της όσο και για το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, που μέσα σε λίγες ώρες από την επίσημη κυκλοφορία του κέρδισε ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Έτσι, λίγες ημέρες πριν από τους δύο ημιτελικούς, η Antigoni, πέταξε για Βιέννη μαζί με την αποστολή της Κύπρου με σκοπό να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες πρόβες επί σκηνής.

Η νεαρή καλλιτέχνης παρά τις έντονες πρόβες και τους απαιτητικούς ρυθμούς του θεσμού, φαίνεται πως δεν χάνει τον αυθορμητισμό και την παιδικότητά της, καθώς ξεκίνησε το ταξίδι της προς την Αυστρία έχοντας στην αγκαλιά της δύο τεράστια λούτρινα αρκουδάκι που τη συνόδευσαν στην πτήση της.

Η ίδια, φαίνεται να απολαμβάνει έναν σύντομο ύπνο μέσα στο αεροπλάνο κρατώντας το ένα στην αγκαλιά της και το άλλο στο κεφάλι της σαν μαξιλάρι.

Παράλληλα, η ερμηνεύτρια, την Δευτέρα 4 Μαΐου, δημοσίευσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, εκφράζοντας την απορία της σχετικά με το πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός από τότε μέχρι σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τον τελικό της Eurovision 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Antigoni αναμένεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στον Β’ Ημιτελικό στη Βιέννη, την Πέμπτη 14 Μαΐου.

