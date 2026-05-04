Ο Dj Rook μίλησε για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και αποκάλυψε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που βίωσε στο πλευρό του Βασίλη Καρρά.

Ο Dj Rook, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη σχετικά με την επαγγελματική του πορεία και τη συνεργασία του με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκνής, όπως την Άννα Βίσση και τον Βασίλη Καρρά.

Ο γνωστός Dj που έχει βρεθεί στο πλευρό σπουδαίων ερμηνευτών, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές τους. Αρχικά, μιλώντας για την Άννα Βίσση, τόνισε ότι είναι άψογη επαγγελματίας: «Την γνώρισα στη Θεσσαλονίκη το 2017. Είναι μαγική. Η «απόλυτη». Είναι τελειομανής. Θέλει όλα να γίνονται στην εντέλεια. Θυμάμαι μία φορά, έπρεπε να διορθώσουμε κάτι στο πρόγραμμα και της λέω: «Αυτό βγαίνει νομίζω 22 λεπτά». Μου λέει: «Δεν έχει νομίζω, θα μου πεις ακριβώς πόσο βγαίνει». Πάω στον υπολογιστή και της λέω μετά ότι βγαίνει 20:40. «Είδες;» μου λέει».

Και συνέχισε μιλώντας για τον χαρακτήρα της ερμηνεύτριας: «Είναι απίστευτος χαρακτήρας. Ό,τι βλέπεται, είναι και στην πραγματικότητα», τόνισε και αμέσως μετά αναφέρθηκε στην αλλαγή της επαγγελματικής της στέγης: «Κλείνει ένας κύκλος, ξεκινάει ένας καινούργιος. Σε αυτό που θα ξεκινήσει, Δεκέμβριο, ή Ιανουάριο, Δεκέμβριο; Είναι ένα ιστορικό μαγαζί. Και αυτό, είναι ακόμη μία νέα εξέλιξη της Άννας. Είναι από τους λίγος καλλιτέχνες που έχει τόσα πολλά χρόνια τους ίδιους συνεργάτες, έτσι είναι ο κύκλος της δουλειάς και της ζωής».

Dj Rook: Όσα έζησε στο πλευρό του Βασίλη Καρρα

Σε δεύτερο χρόνο, ο ίδιος, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Καρρά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που βίωσε στο πλευρό του, όταν ο σπουδαίος ερμηνευτής, χωρίς δεύτερη σκέψη, βοήθησε οικονομικά έναν άγνωστο στα Σόφια.

«Ανατρίχιασα... Ήμουν στα Σόφια με τον κύριο Καρρά. Ήταν εκεί Βούλγαροι και ζητούσαν φωτογραφίες. Ήταν και ένας κύριος σε ένα καροτσάκι. Έρχεται τότε ο κύρος Καρράς και μου λέει με τη χαρακτηριστική χροιά: «Πιτσιρίκο τι θέλει αυτός;». Του είπα ότι μάλλον δεν θέλει φωτογραφία αλλά λεφτά. Και κάνει μία στην τσέπη του και βγάζει 50, 100, 150 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσα είχε. Τα δίνει και γυρνάει και μου λέει: «Μη τυχόν και πεις τίποτα σε κανέναν». Είναι η πρώτη φορά που το λέω…».

Τέλος, ο DJ Rook, μίλησε για την φετινή Eurovision, εστιάζοντας στον Akyla: «Είναι καταπληκτικό ταλέντο! Μ’ αρέσει πάρα πολύ. Έχω μία ελπίδα ότι μπορεί να το φέρουμε φέτος. Δεν περίμενα ότι ένας Έλληνας θα έκανε μία τέτοια παραγωγή!».