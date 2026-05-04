Η συγκινητική εξομολόγηση της Marseaux για την απώλεια της μητέρας της.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Marseaux, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της και στα έντονα συναισθήματα που βίωσε.

Όπως εξήγησε, ήταν μία απώλεια που την στιγμάτισε καθώς η ίδια ήταν μόλις 17 ετών, ωστόσο αναγνωρίζει ότι η συνθήκη την ανάγκασε να ωριμάσει απότομα, χωρίς να έχει άλλη επιλογή:

«Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα. Δεν έχεις κάποια επιλογή. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Επειδή ωριμάζεις, αλλάζεις κάπως ο χαρακτήρας σου, τραυματίζεσαι», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου.

Παράλληλα, εξήγησε ότι αρχικά αντιμετώπισε έντονα το συναίσθημα της άρνησης, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου αντιλαμβάνεται διαφορετικά ορισμένες συνθήκες: «Τώρα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τον χαμό της μητέρας μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω κάποια πράγματα. Ήμουν 17. Μου βγήκε μία άρνηση τεράστια. Δεν με κατηγορώ πια για τη συμπεριφορά μου, όταν έχασα τη μητέρα μου, ήταν όλο μια άμυνα για να συνεχίσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9pdcdksrzd?integrationId=40599y14juihe6ly}