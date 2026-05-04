Σοκ έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, από 25χρονο άνδρα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια τυχαία σπρωξιά φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Από την ένταση που προκλήθηκε, ο 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά σε μία από τις παρευρισκόμενες και στη συνέχεια στον 17χρονο, τον οποίο γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και κάταγμα στην άνω γνάθο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και νοσηλεύεται ενώ αύριο αναμένεται να χειρουργηθεί για το κάταγμα.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εκεί σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός, για ασήμαντη αφορμή, μεταξύ της 20χρονης αδερφής του 17χρονου και της 20χρονης συντρόφου του 25χρονου. Τότε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο. Μετά το περιστατικό, ο δράστης και η σύντροφός του αποχώρησαν από το σημείο, ενώ ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας προχώρησαν σε έρευνες και κατάφεραν να τους εντοπίσουν την επόμενη ημέρα, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά ανυπεράσπιστου προσώπου, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για υπόθαλψη. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

