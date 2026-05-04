Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, ξεκαθάρισε την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, βάζοντας τέλος στις φήμες που την ήθελαν στο νοσοκομείο.

Με αφορμή ένα στιγμιότυπο που κάνει τον γύρω των social media και θέλει τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να βρίσκεται στο νοσοκομείο, στενή φίλη και συνεργάτιδά της μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 4 Μαΐου, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βάζοντας τέλος στους ισχυρισμούς που θέλουν την ηθοποιό να νοσηλεύεται, ενώ παράλληλα, εξήγησε το λόγο για τον οποίο η Ζωζώ Σαπουντζάκη, δεν γνωρίζει ότι ο σύντροφός της έχει φύγει από τη ζωή.

«Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα. Ο καθένας έχει ένα βήμα και γράφει πράγματα που δεν ισχύουν. Το όνομα της πουλάει ακόμα και τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτό. Δεν ισχύει τίποτα», ανέφερε αρχικά η συνεργάτιδα της ηθοποιού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη, δεν γνωρίζει την απώλεια του συντρόφου της, καθώς οι ιατροί της θεωρούν ότι η είδηση θα επηρεάσει την υγεία της: «Είναι απόφαση των γιατρών γιατί δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει την ώρα που θα το μάθει. Τον αναζητά αλλά της λέω ότι έχει κρύωμα και να μην την κολλήσει έχει πάει να μείνει σπίτι του και όταν θα γίνει καλά θα πάει να τη δει. Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι της με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, γελάμε και τραγουδάμε».

