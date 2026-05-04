Οι επιπτώσεις ωστόσο, της κρίσης δεν περιορίζονται στον ενεργειακό τομέα.

Οι διεθνείς αγορές εμφανίζουν ολοένα και πιο ανησυχητικά σημάδια εφησυχασμού, την ώρα που το ενεργειακό σοκ που προκαλεί η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εντείνει τους φόβους για μια βαθιά οικονομική επιβράδυνση. Παρά τη ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας, η συμπεριφορά των επενδυτών δείχνει να αγνοεί τις ευρύτερες επιπτώσεις, με κορυφαίους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να «υπνοβατεί» προς μια νέα ύφεση.

Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί πάνω από 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε η κρίση, ωστόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν ανοδικά. Ο S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις αρχές Μαΐου, μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς της αγοράς.

Η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ δεν επαρκεί για να καλύψει τις απώλειες στην προσφορά, ιδίως όσο η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εύθραυστη. Η πιθανή διατάραξη της ροής πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια ζήτηση έως και κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επαναφέροντας την κατανάλωση σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται στον ενεργειακό τομέα. Η άνοδος των τιμών επηρεάζει ήδη την παραγωγή τροφίμων, τα λιπάσματα και τις μεταφορές, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις λόγω του κόστους καυσίμων. Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ουρίας ενδέχεται να πυροδοτήσουν νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα, με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του Μπρεντ κινούνται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης ισχυρή άνοδο, άνω των 100 δολαρίων. αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ένταση στην αγορά ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλέον οι πιέσεις διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία, από τη βιομηχανική παραγωγή έως τις τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ. Καθώς δε η κρίση εξελίσσεται, οι προοπτικές για τη νομισματική πολιτική παραμένουν αβέβαιες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει πως αν η σύγκρουση παραταθεί, δεν αποκλείεται νέος κύκλος αυξήσεων επιτοκίων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη πιεσμένη οικονομική δραστηριότητα.

Οι αναλυτές συγκλίνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Χωρίς σαφή αποκλιμάκωση, οι αγορές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με απότομη διόρθωση, επιβεβαιώνοντας τους φόβους ότι η παγκόσμια οικονομία πλησιάζει επικίνδυνα σε ένα νέο υφεσιακό κύκλο.