Εντυπωσιακή άνοδο θα σημειώσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μέρα με την ημέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει άνοδο. Μας έρχονται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, πιο θερμές αέριες μάζες από την πλευρά της κεντρικής Μεσογείου και η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί και να δούμε θερμοκρασίες κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη, που θα φθάσουν ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι ενδείξεις δείχνουν οτι την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του υδραργύρου.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Λίγες βροχοπτώσεις αναμένουμε στο νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και οι συννεφιές να περιορίζονται στα πιο ανατολικά θαλάσσια τμήματα.

Αυτή η ισχυρή ψυχρή αέρια μάζα αρχίζει και μετατοπίζεται προς την πλευρά της Τουρκίας, για να παραδώσει την σκυτάλη, σε πιο θερμές αέριες μάζες, οι οποίες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία. Για δύο 24ωρα ακόμα νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει ακόμη κρύο, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να ομαλοποιούνται στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η θερμοκρασία είναι εντυπωσιακή χαμηλή νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Αργά το μεσημέρι, περιμένουμε μία εντυπωσιακή κούρσα ανόδου του υδραργύρου. Θα πάμε κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, προς τη δυτική Ελλάδα θα είμαστε κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 23 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καθαρός. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Προσοχή νωρίς το πρωί, λόγω κρύου, ενώ αργότερα ο υδράργυρος θα δείξει 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, σηκώνεται σιγά σιγά, μια αρκετά θερμή αέρια μάζα, η οποία θα προσεγγίζει και τη χώρα μας. για να οδηγήσει και τον υδράργυρο σε μία άνοδο και να δούμε υψηλές θερμοκρασίες - 26 με 28 βαθμούς Κελσίου - κοντά στην Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πιθανόν προς το τέλος της εβδομάδας, να περάσει μια διαταραχή από τα βόρεια τμήματα της χώρας και να δώσει βροχές, κυεrως στα κεντρικά και βόρεια.Σύντομες βροχές χωρίς μεγάλη διάρκεια.

Θα επιστρέψει και πάλι η άνοιξη, μέσα στην άλλη εβδομάδα, με πιο υψηλές θερμοκρασίες και ίσως ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως ομαλοποιείται η κατάσταση μετά την κάθοδο πολικών αερίων μαζών. Μέσα στον Μάιο μπορεί να έχουμε αυτά τα έντονα σκαμπανεβάσματα, μέχρι ο καιρός να σταθεροποιηθεί και να οδηγηθούμε στις πιο θερμές καταστάσεις που ανοίγονται μπροστά μας, κυρίως μετά και τα μέσα του Μαϊου.

