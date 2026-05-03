Ο κ. Τζαβέλλας αντί για ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών έχρισε εαυτόν ελεγκτή.

Οι χθεσινές αποκαλύψεις για την ευθεία εμπλοκή του νυν Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πυροδοτούν νέες αντιδράσεις και καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικές τις απαντήσεις για την πρωτοφανή απόφασή του να μην ερευνήσει την υπόθεση, όπως ζήτησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Μία ημέρα μετά το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητούσε την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ρεπορτάζ του in.gr και του Πάνου Τσικάλα αποκάλυψε πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ως συνεποπτεύων Εισαγγελέας στην ΕΥΠ το επίδικο διάστημα είχε βάλει την υπογραφή του για τις παρακολουθήσεις 11 προσώπων, τα οποία είχαν αποτελέσει στόχο και του Predator.

Συγκεκριμένα, είχε βάλει προσωπικά την υπογραφή του στις παρακολουθήσεις του Κωστή Χατζηδάκη, του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, του Γιώργου Μυλωνάκη και της συζύγου του Τίνας Μεσσαροπούλου, των Γιάννη Ολύμπιου και Θωμά Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού της ΝΔ και συνεργάτη του Χατζηδάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, του συνεργάτη του Χατζηδάκη, Νίκου Σιγάλα, και του ΓΓ του υπουργείου Χατζηδάκη, Μανώλη Γραφάκου, όπως και της συνεργάτιδας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Αργυρώς Ξαγοράρη.

Αντί για ελεγχόμενος για το σκάνδαλο έχρισε εαυτόν ελεγκτή

Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται ακόμη πιο εύλογο το ερώτημα που είχε διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή της απόφασης μη διερεύνησης της υπόθεσης: Για ποιο λόγο ο κ. Τζαβέλλας κράτησε τη δικογραφία στο συρτάρι του σχεδόν έναν μήνα χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια και καμία κλήση, όπως ζήτησε με τη διαβίβαση της δικογραφίας το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και εν συνεχεία την αρχειοθέτησε, αντί να δηλώσει από την πρώτη στιγμή αίτημα αυτοεξαίρεσης λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση;

Το ερώτημα καταντά σχεδόν ρητορικό, με τους χειρισμούς Τζαβέλλα, ο οποίος αντί για ελεγχόμενος για το σκάνδαλο έχρισε εαυτόν ελεγκτή του ένα μήνα πριν την αφυπηρέτησή του, να παραπέμπουν ευθέως σε επιχείρηση συγκάλυψης, με προσωπική πλέον εμπλοκή του ανώτατου δικαστικού.

Κατατοπιστική του ρόλου της εμπλοκής Τζαβέλλα στην υπόθεση των υποκλοπών και τους χειρισμούς που εμποδίζουν την διερεύνησή της ήταν η αντίδραση του συζηγόρου των θυμάτων του κακόβουλου λογισμικού, Ζαχαρία Κεσσέ, μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις.

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν λόγοι που προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας αποφάσισε αντιδεοντολογικά και παράνομα να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών ενώ συνέτρεχαν συγκεκριμένοι λόγοι δυσπιστίας στο πρόσωπο του και ειδικότερα:

1. Διετέλεσε επόπτης της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο δηλαδή την ίδια περίοδο που έχει προκύψει με βάση τα νέα στοιχεία ότι στελέχη της ΕΥΠ συνεργάζονταν με τα στελέχη της Intellexa, έδιναν άδειες εισόδου σε απόρρητες εγκαταστάσεις, υπέβαλλαν προτάσεις συγχρηματοδότησης και επεξεργάζονταν από κοινού απόρρητα συμβατικά κείμενα συνεργασίας με ξένες μυστικές υπηρεσίες

2. Υπέγραψε ο ίδιος τις διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη, ο οποίος είναι διάδικος στην δικογραφία.

3. Υπέγραψε και την παράταση της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του Κουκάκη, ενώ διέταξε την αιφνίδια διακοπή της μόλις ο Κουκάκης έκανε αίτηση στην ΑΔΑΕ στις 12.8.2020 για να ενημερωθεί αν τελούσε υπό επισύνδεση. Αυτό αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι δεν υπήρχαν ποτέ πραγματικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την εθνική ασφάλεια.

4. Υπέγραψε και άλλες τουλάχιστον δέκα άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών για πρόσωπα για τα οποία δεν υπήρχε αποδεδειγμένα κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας και η παρακολούθηση τους ήταν καταχρηστική.

5. Υπέγραψε την πρωτοφανή παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, του Οικονομικού Εισαγγελέα Χ.Μπαρδάκη, του Γ. Μυλωνάκη και της συζύγου του Τ. Μεσαροπούλου αλλά και της Α. Ξαγοράρη στενής συνεργάτιδας της συζύγου του Πρωθυπουργού.

6. Υπέγραψε τις παρακολουθήσεις Κουκάκη, Μπαρδάκη και Μυλωνάκη την 1.6.2020 και την αμέσως επόμενη ημέρα (2.6.2020) ξεκίνησε η αποστολή των μηνυμάτων που μετά από λίγο παγίδευσαν με Predator τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

7 .Κατέθεσε ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση, κάτι που από μόνο του θα αρκούσε να τον αποτρέψει από το να ασκήσει εισαγγελικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση.

Ο κ. Τζαβέλλας γνωρίζει εξαιρετικά νομικά, κάτι που αποκλείει την περίπτωση να μην γνώριζε τη διάταξη του άρθρου 15. Αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει το νόμο και να χειριστεί την υπόθεση. Η διάταξη του ως εκ τούτου είναι επί της αρχής παράνομη και αυθαίρετη και ο ίδιος ποινικά και πειθαρχικά ελεγκτέος. Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο».