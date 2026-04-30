Για την ποιότητα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών, η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης της Νέας Αριστεράς με τίτλο «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – Αγώνας ενάντια στην εκτροπή» βρέθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι επιπτώσεις του στο κράτος δικαίου, με νομικούς και πολιτικά πρόσωπα να κάνουν λόγο για μια «ανοιχτή πληγή» για τη δημοκρατία.

Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια, επικεντρώθηκε κυρίως στην ποιότητα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Άρειος Πάγος να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος μίλησε για «συστηματική διολίσθηση του κράτους δικαίου» τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2019, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υποστήριξε, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» συγκεντρώνει εξουσίες σε ένα στενό κέντρο, ενώ επεσήμανε ότι στην υπόθεση των υποκλοπών η πολιτική ευθύνη «βαραίνει τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια ευρύτερη εικόνα υποχώρησης των θεσμών, σημειώνοντας ότι η έννοια της «εθνικής ασφάλειας» χρησιμοποιείται με ευκολία για να δικαιολογηθούν πρακτικές όπως οι παρακολουθήσεις, ενώ την ίδια στιγμή δεν αντιμετωπίζονται ως απειλή φαινόμενα όπως η χρήση κακόβουλων λογισμικών.

Ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση δόθηκε στις παρεμβάσεις νομικών. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές έκανε λόγο για έναν μηχανισμό που «απενεργοποίησε τα θεσμικά αντίβαρα», υποστηρίζοντας ότι, παρά τα ευρήματα για τη δράση της Intellexa στην Ελλάδα, η υπόθεση δεν προχώρησε ουσιαστικά σε ανακριτικό επίπεδο. Επισήμανε επίσης ότι δεν έχουν κληθεί βασικοί μάρτυρες, ούτε έχουν εξεταστεί κρίσιμα στοιχεία, όπως τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά της, η ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ,Ιφιγένεια Καμτσίδου, προειδοποίησε ότι η διαχείριση της υπόθεσης δημιουργεί την εντύπωση υποταγής της Δικαιοσύνης στην εκτελεστική εξουσία, γεγονός που –όπως είπε– υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ενισχύει την πολιτική απαξίωση. Μίλησε επίσης για ενδείξεις ύπαρξης ενός «παρακρατικού μηχανισμού παρακολούθησης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου έκανε λόγο για σοβαρές παθογένειες στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και για τάση ευθυγράμμισής της με την εκτελεστική εξουσία, ενώ ο πρώην υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικών αλλαγών, προτείνοντας την αναθεώρηση του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Σακελλαρίδης συνέδεσε την εσωτερική κατάσταση του κράτους δικαίου με το διεθνές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για μια περίοδο όπου «επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και σε πρόσφατο περιστατικό στη Μεσόγειο, τονίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση την ανάγκη όχι μόνο θεσμικών, αλλά και κοινωνικών αντιβάρων, με έμφαση στη σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών για την προστασία του κράτους δικαίου. ​Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Νάσος Ηλιόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Σκουρλέτης και Νίκος Βούτσης. Καταγράφηκαν επίσης οι παρουσίες του Χρήστου Κακλαμάνη, τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, του Χρήστου Ράμμου, επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ και πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, καθώς και της Κατερίνας Παπανικολάου, πρώην μέλους της Αρχής.

Δείτε την εκδήλωση

{https://www.facebook.com/watch/?v=2194059051368123}