Εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ - Αγώνας ενάντια στην εκτροπή» διοργανώνει η Νέα Αριστερά, με κεντρικό θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 19:00, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52).
Συμμετέχουν:
- Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ
- Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη των υποκλοπών
- Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος ΔΣΑ, πρώην Υπουργός
- Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.