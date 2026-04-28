Εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ - Αγώνας ενάντια στην εκτροπή» διοργανώνει η Νέα Αριστερά, με κεντρικό θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 19:00, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52).

Συμμετέχουν:

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη των υποκλοπών

Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος ΔΣΑ, πρώην Υπουργός

Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.