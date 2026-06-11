Συγκινημένος αναφέρθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα του.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για την απώλεια του πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός, στις 16 Μαΐου με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση και όπως σήμερα εξήγησε, το έκανε καθώς είχε ανάγκη να μιλήσει για εκείνον.

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο αναφέρθηκε στη σχέση που είχαν ως πατέρας και γιος, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια:

«Έχω υπάρξει και καλύτερα. Σίγουρα θα υπάρξω και καλύτερα. Είναι πολύ φρέσκο, 16 Μαΐου έφυγε ο πατέρας μου και ήταν πραγματικά μαγικό το ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι…», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εστίασε στην ανάγκη του να μιλήσει για τον πατέρα του, εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ο λόγος που προχώρησε στην συγκεκριμένη ανάρτηση: «Ένιωσα την ανάγκη να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ σημαντικό… Δημοσίως θα ξεφτιλιστώ μου φαίνεται σήμερα γιατί είναι δύσκολο. Είναι πολύ κοντινό και είμαι λιγάκι ευσυγκίνητος. Είχα αυτή την ανάγκη, δεν ξέρω γιατί. Ήταν σα να ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο τι ωραίο πατέρα είχα».

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον πατέρα του και τα όσα βίωσε στο πλευρό του χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν γλυκό και δοτικό άνθρωπο.

«Ήταν γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος. Έγραφε στιχάκια και αυτός… Άμα έχεις μεγαλώσει σε μία οικογένεια και είχε ένα υγιές περιβάλλον αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι είσαι πάντα παιδί… Είμαστε όλοι παιδιά όταν έχουμε μεγαλώσει καλά. Νομίζω ότι όσο και να προετοιμαζόμαστε, όταν έρθει η στιγμή είμαστε ανυπεράσπιστοι».

«Ό,τι δικαιολογία και να βρούμε… Όταν χαθεί ένας άνθρωπος που σε αγαπούσε σε όλη σου τη ζωή… Αισθάνομαι την απουσία, δεν αισθάνομαι ακόμα την απώλεια», πρόσθεσε συγκινημένος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6a7tm0ink9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για την απώλεια του πατέρα του

{https://www.instagram.com/p/DYZp02ENqY5/?hl=el}