Η πρώτη ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα μετά από τη γέννηση της κόρης της.

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν γονείς για δεύτερη φορά καθώς υποδέχθηκαν στη ζωή την κόρη τους.

Ο ερμηνευτής και η επιχειρηματίας, φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε τους στιγμή δίπλα στη νεογέννητη κόρη τους, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα έγινε μητέρα για δεύτερη φορά λίγες ημέρες μετά από τα δικά της γενέθλια.

Οι τελευταίες πληροφορίες, θέλουν το ζευγάρι να έχει επιστρέψει στο σπίτι τους και το πρώτο τους παιδάκι, τον μικρό Βασίλη, ο οποίος ήρθε στη ζωή το 2024.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η επιχειρηματίας, έκανε μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποία θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό της ιδιωτικής κλινικής που γέννησε, αλλά και να εκφράσει μερικά από τα βαθύτερα συναισθήματά της.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, απεικονίζονται τα ποδαράκια της μικρής με τα χέρια της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού να τα «αγκαλιάζουν» τρυφερή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZckWmLtqQ7/?hl=el}

Στην λεζάντα της πρόσθεσε: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη».