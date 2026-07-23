Οι μεγάλες ανατροπές στις Φιλολογικές Σχολές – Πού είχαμε πτώση έως 1.200 μόρια.

Οι Φιλολογικές Σχολές συνέχισαν και το 2026 να κινούνται σε πτωτική τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη μειωμένη ζήτηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η πλειονότητα των τμημάτων εμφάνισε απώλειες στις βάσεις εισαγωγής, με ορισμένες μάλιστα να ξεπερνούν τα 1.000 μόρια, ενώ μόλις λίγες σχολές κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά.

Η μεγαλύτερη θετική έκπληξη προήλθε από το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 1.160 μορίων, ανεβάζοντας τη βάση εισαγωγής από τα 11.127 στα 12.287 μόρια και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρο τον κλάδο ΠΕ02.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, το οποίο έχασε 1.200 μόρια, υποχωρώντας από τα 12.425 στα 11.225 μόρια. Αρνητικές μεταβολές εμφάνισαν επίσης η Φιλολογία Πατρών (-270 μόρια), η Φιλοσοφία και Παιδαγωγική ΑΠΘ (-240), η Φιλοσοφία Κρήτης (-235), η Φιλολογία ΕΚΠΑ (-144) και αρκετά ακόμη τμήματα, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη κάμψη των φιλολογικών σπουδών.

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Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις στην πτωτική εικόνα. Εκτός από τη Φιλολογία ΑΠΘ, άνοδο κατέγραψαν το Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πατρών (+425 μόρια) και το Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ (+45 μόρια), ενώ τα περισσότερα υπόλοιπα τμήματα κινήθηκαν με μικρές απώλειες.

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Η εικόνα των φετινών Βάσεων αποτυπώνει τη μετατόπιση των προτιμήσεων των υποψηφίων προς σχολές που συνδέονται περισσότερο με την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές. Οι φιλολογικές και γενικότερα οι ανθρωπιστικές σχολές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση, με τις περισσότερες βάσεις να διαμορφώνονται πλέον κάτω από τις 10.000-11.000 μονάδες, αφήνοντας ως μοναδική μεγάλη εξαίρεση τη θεαματική άνοδο της Φιλολογίας του ΑΠΘ.