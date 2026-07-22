Η ανακοίνωση του Γρηγόρη Γκουντάρα στα social media. Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη.

Μία απρόσμενη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας του με την εταιρεία παραγωγής Barkingwell Media, του Νίκου Κοκλώνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής μέσα από σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να ευχαριστήσει τον Νίκο Κοκλώνη για τη συνεργασία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στην ανάρτησή του, δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο:

«Μετά από περισσότερα από πέντε υπέροχα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα στην Barkingwell Media‼

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη για την εμπιστοσύνη, τις ευκαιρίες,τη στήριξη και όλα όσα μου προσέφερε αυτά τα χρόνια. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις, εξέλιξη και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

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Νίκο, σε ευχαριστώ για όλα. Η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφω για εσένα είναι δεδομένα και θα παραμείνουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Θα τιμώ πάντα τη συνεργασία μας και όλα όσα περάσαμε μαζί.

Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κρατώ μόνο τα καλύτερα, με βαθιά ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον.Και ποιος ξέρει;

Οι δρόμοι των ανθρώπων που εκτιμούν πραγματικά ο ένας τον άλλον έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξανασυναντιούνται.

Εύχομαι σε όλη την ομάδα της Barkingwell Media κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Λίνα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα.

Εις το επανιδείν…».

Υ.Γ.Η πραγματική φωτογραφία είναι η δεύτερη».

{https://www.instagram.com/p/DbF92P3DDRX/?hl=el&img_index=1}

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κοκλώνης, άφησε το δικό του σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση, σημειώνοντας:

«Δεν μετράω ποτέ τις αποχωρήσεις. Μετράω τις διαδρομές, τις στιγμές και τους ανθρώπους που αφήνουν το αποτύπωμά τους. Σε ευχαριστώ για όσα ζήσαμε μαζί και σου εύχομαι να κατακτήσεις κάθε στόχο σου. Οι δρόμοι των ανθρώπων που εκτιμούν ο ένας τον άλλον πάντα βρίσκουν τρόπο να συναντηθούν ξανά. Καλή αρχή».