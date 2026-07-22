Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποχαιρετά την Μαίρη Λίντα! Η συγκινητική αναφορά στη μητέρα του.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μία προσωπική ανάμνηση αποχαιρέτησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τη Μαίρη Λίντα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Μαρία Δημητροπούλου, έγινε γνωστή ως Μαίρη Λίντα και έγραψε τη δική της ιστορία στο χώρο της μουσικής και του ελληνικού πενταγράμμου. Έντυσε με τη φωνή της σπουδαία τραγούδια και συνεργάστηκε για χρόνια με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η απώλειά της σκόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να γράψουν το δικό τους «αντίο» ήταν και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Μέσω της δημοσίευσής του, αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια και αποκάλυψε μία από τις παιδικές αναμνήσεις που κρατά από τη μητέρα τους.

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Όπως είπε, θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη να ακούει τους δίσκους της Μαίρης Λίντα και να χορεύει και να τραγουδάει δυνατά.

Χρησιμοποιώντας μία από τις φωτογραφίες που απαθανάτισε ο Κλεισθένης με την κάμερά του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έγραψα:

«Καλό ταξίδι Μαίρη Λίντα, υπήρξε μία από τις αγαπημένες τραγουδίστριες της μητέρας μου. Την θυμάμαι να βάζει τους δίσκους της και να χορεύει και να τραγουδάει δυνατά».

Η Μαίρη Λίντα και ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τον φακό του Κλεισθένη

Μέσω σχετικής ανάρτησης το studio_kleisthenis αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα αναφέροντας:

«Καλό ταξίδι στην πάντα χαμογελαστή και αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Έφυγε από κοντά μας σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Ήταν το μικρότερο από τα 17 παιδιά της οικογένειας Δημητροπούλου όπως ήταν το πραγματικό της επώνυμο. Τα τραγούδια της σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και έμειναν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό όλων των Ελλήνων.

Υπήρξε μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες της Μαρία Κάλλας η οποία την έβλεπε στο κέντρο όπου τραγουδούσε όταν ερχόταν στην Αθήνα.

Στην αδημοσίευτη μέχρι σήμερα φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε στο τρίτο φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού Ε.Ι.Ρ. Το 1961 με τον Μίκη Θεοδωράκη».

{https://www.instagram.com/p/DbFl2tRsNQA/?hl=el}