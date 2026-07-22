Το κινητό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάκτηση στοιχείων, τι ψάχνουν οι Αρχές.

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, καθώς οι Αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην κατοχή αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε βρει και στη συνέχεια το μεταπώλησε σε άλλο πρόσωπο. Μέσω της διαδικασίας άρσης απορρήτου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη διαδρομή της συσκευής και να την κατασχέσουν. Το κινητό αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να κρύβει πληροφορίες για τις τελευταίες κινήσεις και επαφές της 50χρονης πριν από την εξαφάνισή της.

Κατά τον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κινητό είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα δεδομένα που περιείχε. Η συσκευή αναμένεται να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου ειδικοί θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν πιθανές πληροφορίες, όπως μηνύματα, επαφές, φωτογραφίες και δεδομένα τοποθεσίας.

Παράλληλα, ο σύζυγός της αναμένεται να κληθεί εκ νέου από τις Αρχές προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση

Η 50χρονη μεσίτρια αγνοείται από τις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας, με την υπόθεση να παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο για τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επαγγελματικές και οικονομικές δραστηριότητες της γυναίκας, αλλά και στις συναλλαγές που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει στην Αθήνα.

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