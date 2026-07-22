Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα, με τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό να είναι ιδιαίτερα χαμηλός.

Σε ειδική μονάδα νοσοκομείου του Λονδίνου νοσηλεύεται προληπτικά ένας εργαζόμενος ανθρωπιστικής οργάνωσης, μετά από πιθανή έκθεσή του στον ιό Έμπολα κατά τη διάρκεια αποστολής του στο Κονγκό.

Όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKSHA), ο εργαζόμενος ασχολιόταν με την περίθαλψη ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Ο επαναπατρισμός του στη Βρετανία έγινε με ειδική αεροδιακομιδή, προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα και με ασφάλεια στο Λονδίνο.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής κανένα σύμπτωμα και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Παρ' όλα αυτά, παραμένει σε απομόνωση και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένη ομάδα λοιμωξιολόγων, καθώς η περίοδος επώασης του Έμπολα μπορεί να διαρκέσει από δύο έως και 21 ημέρες.

Η UKHSA υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός.

Ο διευθυντής του τμήματος επιδημικών και αναδυόμενων λοιμώξεων της υπηρεσίας, Ρίτσαρντ Πίμποντι, ανέφερε ότι η μεταφορά του εργαζομένου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του που η υγεία του παραμένει σταθερή.

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Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα είχε σημάνει συναγερμός και στη Γλασκώβη, όταν ασθενής που νοσηλευόταν με ύποπτα συμπτώματα εξετάστηκε για τον ιό Έμπολα. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν τελικά αρνητικά.

Η ανησυχία των υγειονομικών αρχών συνδέεται με τις πρόσφατες εξάρσεις της νόσου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, οι οποίες τον Μάιο οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τα συχνότερα συμπτώματα του Έμπολα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, μπορεί να εμφανιστούν έμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγος, εξανθήματα, αλλά και σοβαρές επιπλοκές που επηρεάζουν τη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος.

Με πληροφορίες του Guardian