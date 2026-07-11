Οι αρχές επισημαίνουν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ανησυχία προκαλεί η επιβεβαίωση κρούσματος του ιού Έμπολα σε Αμερικανό πολίτη που εργάζεται για ανθρωπιστική οργάνωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), ο εργαζόμενος διαγνώστηκε θετικός στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, μία από τις γνωστές παραλλαγές της νόσου που έχει προκαλέσει κατά το παρελθόν επιδημικές εξάρσεις στην αφρικανική ήπειρο.

Τα CDC γνωστοποίησαν ότι συνεργάζονται στενά με την ανθρωπιστική οργάνωση στην οποία εργάζεται ο ασθενής, καθώς και με άλλες αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Βασικός στόχος των ενεργειών αυτών είναι η αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης του ιού, μέσω της άμεσης ιχνηλάτησης των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος και της εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων ή ζώων και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγική νόσο, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων και την άμεση εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διασποράς.