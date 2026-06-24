Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα στο Κονγκό οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού. Για τη θεραπεία του δεν υπάρχει εμβόλιο.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα Έμπολα στη χώρα. Πρόκειται για γιατρό που επέστρεψε από ανθρωπιστική αποστολή στο Κονγκό.

Ο γιατρός «εισήχθη άμεσα σε ειδική δομή» και είναι σε σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Yγείας την Τετάρτη.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε πως το ξέσπασμα της επιδημίας του Έμπολα έγινε τον περασμένο μήνα, αλλά οι ειδικοί θεωρούν πως ο ιός κυκλοφορούσε στην κοινότητα εβδομάδες πριν. Πάνω από 260 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει από τον Έμπολα στο Κονγκό ενώ πάνω από 1.000 έχουν μολυνθεί.

Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα Έμπολα που επιβεβαιώνεται στην Ευρώπη αν και ένας Αμερικανός γιατρός είχε διαγνωσθεί θετικός στο Κονγκό και νοσηλεύτηκε τον περασμένο μήνα σε γερμανικό νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα και η Ουγκάντα έχει επιβεβαιώσει κρούσματα Έμπολα. Ο ΠΟΥ ανέφερε πως 20 άτομα όπως έχει γίνει γνωστό έχουν μολυνθεί ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 2 θάνατοι.

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Χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης λέει το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας

Σε δήλωσή του το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας την Τετάρτη επισήμανε ότι ο κίνδυνος για μόλυνση στη χώρα είναι πολύ χαμηλός. Πρόσθεσε πως οι Αρχές εργάζονται για τον εντοπισμό ατόμων με τους οποίους ο γιατρός είχε έρθει σε επαφή.

Οι εργάτες σε δομές υγείας είναι σε υψηλό κίνδυνο για μόλυνση από Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των ανθρώπινων υγρών. Την περασμένη εβδομάδα ο ΠΟΥ ανέφερε πως 17 από τους 50 εργάτες στον τομέα υγείας, που μολύνθηκαν με Έμπολα στο Κονγκό πέθαναν.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού. Για τη θεραπεία του δεν υπάρχει εμβόλιο.

Η Γαλλία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα «σύστημα παρακολούθησης» για τους εργαζόμενους στον τομέα υγείας και παροχής βοήθειας που επιστρέφουν από το Κονγκό, σημείωσε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων της Αφρικής και των ΗΠΑ, η τρέχουσα επιδημία Έμπολα έχει τη δυναμική να γίνει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία.

Στο Κονγκό, τα περιστατικά εστιάζονται κυρίως στις ανατολικές επαρχίες του Ιτούρι, Νότιου Κιβού και Βόριου Κιβού.

Το Ιτούρι παραμένει το κέντρο μετάδοσης, με πάω από 90% επιβεβαιωμένες μεταδόσεις. Ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει πως οι συγκρούσεις στο ανατολικό Κονγκό δυσχαιρένει την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα.

Τουλάχιστον 15.000 νεκροί στην Αφρική από Έμπολα τα τελευταία 50 χρόνια

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο ωστόσο υπάρχει εμβόλιο. Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Με πληροφορίες του BBC