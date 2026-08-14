«Η κυβέρνηση έχει το θράσος να πανηγυρίζει ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, κάηκε λιγότερο δάσος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον ΔΕΔΔΗΕ εξαπολύει το ΚΚΕ με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία, σύμφωνα με το κόμμα, προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, αντί να απολογηθεί για την καταστροφή δασικού πλούτου, σπιτιών και την απειλή για τις ζωές κατοίκων και επισκεπτών, «έχει το θράσος να πανηγυρίζει ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, κάηκε λιγότερο δάσος».

«Το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ προκάλεσε την πυρκαγιά»

Το ΚΚΕ συνδέει την πυρκαγιά στη Σίβηρη με την κατάσταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλείψεις στην αντιπυρική προστασία.

Όπως αναφέρει, την ώρα που η κυβέρνηση εφαρμόζει, σύμφωνα με το κόμμα, τη λογική της «ατομικής ευθύνης» απέναντι στους πολίτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα, την ίδια στιγμή υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων αντιπυρικής προστασίας σε συνδυασμό με ένα «απαρχαιωμένο και κακοσυντηρημένο δίκτυο» δημιουργεί συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Ζητά επιτάχυνση της υπογειοποίησης του δικτύου

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ επαναφέρει το ζήτημα της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Όπως επισημαίνει, έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις καθυστερήσεις στην υπογειοποίηση του δικτύου, ειδικά σε περιοχές όπου οικισμοί βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δασικές εκτάσεις και περιαστικά δάση.

Το κόμμα ζητά τον συνδυασμό της υπογειοποίησης με ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, προκειμένου, όπως αναφέρει, να περιοριστεί ο κίνδυνος καταστροφής δασικών εκτάσεων και λαϊκών περιουσιών.