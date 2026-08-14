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Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγτσί.

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξουν διαβουλεύσεις για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο.

Παράλληλα, συζήτησαν τις θέσεις της ΕΕ για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων πρεσβευτών των δύο χωρών.