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Γεραπετρίτης και Ρούμπιο συζήτησαν μεταξύ άλλων διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Σχετική ανάρτηση για την επικοινωνία τους έκανε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, γράφοντας πως «Η συζήτηση τόνισε το μακροχρόνιο βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ και τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2087548368163631242}