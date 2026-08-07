Τι εκτιμά ο υπουργός Εξωτερικών.

Για λίγες ημέρες έφυγε και ο υπουργός Εξωτερικών από την Αθήνα. Βρίσκεται, ήδη, οικογενειακώς στην Κάρπαθο από όπου και κατάγεται.

Ο Γ. Γεραπετρίτης αναχώρησε να ολιγοήμερες διακοπές σχετικά ήρεμος σε ότι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτηρίζοντας «ανεκτή» την σχέση με την Τουρκία παρότι έχει μπροστά του δύο «αγκάθια». Να δει ποιο θα είναι τελικά το περιεχόμενο του νόμου που θα ψηφίσει η Άγκυρα για την «γαλάζια» πατρίδα (ο ίδιος έχει την εικόνα μιας ποιο ήπιας εκδοχής από αυτήν που παρουσιάζουν τα Τουρκικά Μέσα) και να διαπιστώσει στην πράξη την αντίδραση της γείτονος σε περίπτωση που επανεκκινήσουν οι εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου με την Γαλλική Meridiam να μπαίνει μπροστάρης στο εγχείρημα.

Αν κάτι τον απασχολεί ιδιαίτερα στα καθ΄ ημάς είναι ότι εξακολουθεί να γίνεται στόχος , κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στη Ν.Δ. Με τελευταίο χτύπημα δημοσίευμα (που διέψευσε) που τον έφερνε στο ίδιο τραπέζι με την Άννα Διαμαντοπούλου «μαγειρεύοντας» μετεκλογικά σενάρια άνευ του Κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Λ.Ι.