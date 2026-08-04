Είχε δεχθεί τηλεφώνημα προς τα τέλη της εβδομάδας-Η στοχοποίηση της Διαμαντοπούλου.

Η πληροφορία είναι διασταυρωμένη και δεν επιδέχεται διάψευσης ή αμφιβολίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπήρξε ενημερωμένος για το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της "Εστίας" την Κυριακή με τίτλο "Δείπνο Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής!".

Υπενθυμίζεται ότι στον μακρύ υπότιτλό της η εφημερίδα έγραφε τα εξής: "Το βαλς της διαπλοκής- "Φτερά" στις πολιτικές εξελίξεις στην πρώην οικία Σταύρου Ψυχάρη, που ανήκει σήμερα σε κορυφαίο επιχειρηματία της χώρας-Παρών και ο φιλόδοξος δελφίνος Μανώλης Χριστοδουλάκης- Αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ από την αποκάλυψη ότι τέθηκαν στο τραπέζι, μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και εξ απορρήτων του κ. Μητσοτάκη και της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, σενάρια αμφισβήτησης Ανδρουλάκη το βράδυ της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης και μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- Μύχιος πόθος του απειλούμενου από τα σκάνδαλα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ή απονομή πολιτικής χάριτος και οι παραγραφές των σκανδάλων, ειδικώς των υποκλοπών και των Τεμπών".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν γνώστης του δημοσιεύματος της "Εστίας" από τα τέλη της εβδομάδας, πιθανόν και από τα μέσα αυτής, καθώς είχε δεχθεί σχετικό τηλεφώνημα από συντάκτη της εφημερίδας που ερευνούσε το θέμα, αλλά δεν προειδοποίησε ούτε την Άννα Διαμαντοπούλου ούτε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση είναι απορίας άξιον γιατί το ΠΑΣΟΚ - όπως έγραψαν (ΕΔΩ) τη Δευτέρα τα "Παιχνίδια Εξουσίας"- δεν κάλυψε τα δυο στελέχη του με ανακοίνωση αντίστοιχη αυτής του Παύλου Μαρινάκη για τον υπουργό Εξωτερικό Γιώργο Γεραπετρίτη. Πολύ περισσότερο που πρόκειται για δυο κορυφαία στελέχη που έχουν συμμαχήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη: Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει πλέον περάσει στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής της στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σπάζοντας τη συμμαχία του με τον Χάρη Δούκα στηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσοντας για τον εαυτό του το ρόλο του "δελφίνου" την επόμενη μέρα των εκλογών.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η Άννα Διαμαντοπούλου είναι η μόνη από τα τρία στελέχη που αναφέρονται στο δημοσίευμα που στοχοπoιείται! Ερώτημα που τα "Παιχνίδια Εξουσίας" θα επιχειρήσουν να απαντήσουν τις επόμενες ημέρες.