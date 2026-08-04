Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

Φορτηγό πλοίο - ούτε το όνομα, ούτε η σημαία του διευκρινίζονται - ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», τονίζεται σε προειδοποιητικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

{https://x.com/UK_MTO/status/2084425228793401786}