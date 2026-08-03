Η καθημερινότητα είναι σχεδιασμένη για τους πρωινούς τύπους.

Το πρωινό ξύπνημα έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την πειθαρχία, την παραγωγικότητα και την επιτυχία. Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που ξυπνούν νωρίς είναι πιο ευτυχισμένοι. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η διαφορά στη διάθεση μεταξύ «πρωινών τύπων» και «νυχτοπούλιων» δεν οφείλεται μόνο στο βιολογικό ρολόι, αλλά και στο γεγονός ότι η κοινωνία είναι οργανωμένη γύρω από το πρόγραμμα των ανθρώπων που ξυπνούν νωρίς.

Η διάθεση είναι καλύτερη τις πρωινές ώρες

Σε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που δημοσιεύθηκε το 2011 στο περιοδικό Science, οι ερευνητές ανέλυσαν περίπου 500 εκατομμύρια δημόσιες αναρτήσεις από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε 84 χώρες, εξετάζοντας το συναισθηματικό περιεχόμενο των μηνυμάτων τους ανά ώρα της ημέρας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα σταθερό μοτίβο: οι περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούν με πιο θετική διάθεση, η οποία μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις ώρες εργασίας, πριν παρουσιάσει μια μικρή ανάκαμψη αργά το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται περίπου δύο ώρες αργότερα, γεγονός που συμβαδίζει με τον περισσότερο ύπνο.

Οι «πρωινοί τύποι» αναφέρουν μεγαλύτερη ευεξία

Άλλο εύρημα αφορά τον χρονότυπο, δηλαδή αν κάποιος είναι εκ φύσεως πρωινός ή βραδινός άνθρωπος. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2012 στο περιοδικό Emotion διαπίστωσε ότι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως «πρωινοί τύποι» δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα θετικής διάθεσης σε σύγκριση με τα «νυχτοπούλια», τόσο σε νεότερες όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σχέση δεν είναι αιτιώδης. Με άλλα λόγια, δεν γνωρίζουμε αν το πρωινό ξύπνημα οδηγεί στην ευτυχία ή αν οι άνθρωποι που κοιμούνται καλύτερα και αισθάνονται ήδη πιο ευδιάθετοι τείνουν να γίνονται πρωινοί τύποι.

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Μήπως το πρόβλημα είναι το κοινωνικό πρόγραμμα;

Μια ακόμη πιθανή εξήγηση είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευνοεί όσους λειτουργούν καλύτερα το πρωί. Τα σχολεία, τα περισσότερα ωράρια εργασίας και οι κοινωνικές υποχρεώσεις ξεκινούν νωρίς, κάτι που ταιριάζει στους πρωινούς τύπους.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που έχουν βιολογική προτίμηση στις βραδινές ώρες συχνά αναγκάζονται να λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα που δεν συμβαδίζει με το εσωτερικό τους ρολόι. Η χρόνια έλλειψη ύπνου και η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση και την ευεξία τους.

Έτσι, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ίσως δεν έχει ως βάση το πρωινό ξύπνημα καθαυτό, αλλά στο ότι η καθημερινότητα είναι σχεδιασμένη για τους «πρωινούς».

Συνολικά, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι για πολλούς ανθρώπους οι πρωινές ώρες αποτελούν το πιο ευχάριστο και δημιουργικό κομμάτι της ημέρας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ξυπνούν χαράματα για να είναι ευτυχισμένοι. Η ευεξία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο ο τρόπος ζωής μας συμβαδίζει με τον φυσικό βιολογικό μας ρυθμό και όχι από την ώρα που χτυπά το ξυπνητήρι.

Με πληροφορίες από scandinaviastandard.com