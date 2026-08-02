«Δεν χάθηκαν μόνο υλικά αγαθά, χάθηκαν κόποι μιας ζωής» ανέφερε ο Τάσος Χαλκιάς.

Όντας καταρρακωμένος ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς μίλησε για τις καταστροφές στο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαψε ότι βρήκε στο πέρασμα της.

Όπως τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ αυτό το σπίτι ήταν το δικό του έργο τέχνης, το οποίο έχτισε με μόχθο, θυσίες και ώρες δουλειάς. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όλα.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού» ανέφερε ο Τάσος Χαλκιάς.

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Τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Δημοσιεύοντας φωτογραφία που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, περιέγραψε με συγκίνηση την απώλεια του σπιτιού, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την οικογένεια εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος» έγραψε χαρακτηριστικά.