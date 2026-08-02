Η ΑΕΚ δίνει ένα ακόμη φιλικό αγώνα καθώς αντιμετωπίζει την Σιντ Τρούιντεν.

Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους δίνει το απόγευμα της Κυριακής 2/8 η ΑΕΚ ολοκληρώνοντας κάπως έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει στις 15:00 την Σιντ Τρούιντεν στην πόλη Μιλ σε ένα φιλικό που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το "παρών" καθώς αποφασίστηκε να μην ανοίξουν οι θύρες για το κοινό από τις τοπικές Αρχές

{https://x.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/2083821990779977882}.