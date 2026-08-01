Τιτάνια μάχη με τα πύρινα μέτωπα από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση σε όλη τη χώρα το Σάββατο 1/8 καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά μέτωπα φωτιάς που έχουν ξεσπάσει.

Το μεγαλύτερο από τα μέτωπα όπως φαίνεται και στον χάρτη ΕΔΩ είναι αυτό που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και ξέφυγε προς το Πόρτο Γερμενό με αποτέλεσμα να κάψει πολλές κατοικίες.

Δείτε ΕΔΩ που ακριβώς υπάρχουν εστίες φωτιές.

Στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραμένουν τρία ενεργά μέτωπα, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη βόρεια της Δόμβραινας και προς τη Λιβαδόστρα, όπου εκδόθηκαν νέα μηνύματα εκκένωσης. Παράλληλα, το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο να απομακρυνθούν προς τα Βίλια.

Τουρνάς: Οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Με έντεκα ενεργές πυρκαγιές ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες, όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε ο κ. Τουρνάς οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων, ενώ προσέθεσε ότι «τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του». Ο κ. Τουρνάς απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ενώ επισήμανε ότι «σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με έντεκα ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του.

Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφάλειας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κάνεις.

Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.