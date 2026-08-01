Για τις κινήσεις της κυβέρνησης προς τους πυροσβέστες μίλησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το δικό του μήνυμα στήριξης προς τους πυροσβέστες έστειλε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με ανάρτησή του για τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

«Η σκέψη μας και οι ευχές μας αυτές τις ώρες είναι στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές που δίνουν την μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα μετά την απώλεια τριών συναδέλφων τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

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Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πράσινου καίγονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ καταστρέφονται και απειλούνται περιουσίες. Οι εικόνες από τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό και στη Βοιωτία μας συγκλονίζουν όλους και όλες.

Είναι ακριβώς αυτές οι καταστροφές που έχουν μπει πλέον για τα καλά στις ζωές μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης που δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού και ελλιπούς προετοιμασίας.

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Πολλά μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους της Πυροσβεστικής, τους εποχικούς και τους 5ετούς υποχρέωσης. Αυτούς που κάθε καλοκαίρι η κυβέρνηση του αντιμετωπίζει σαν ήρωες και τον χειμώνα στέλνει τα ΜΑΤ να τους καταστείλει.

Θα έχουμε καιρό να τα πούμε όλα αυτά. Και να μιλήσουμε για το τί συνιστά πραγματική προϋπόθεση ασφαλείας, και όχι το κουτόχορτο που μας σερβίρει η Ακροδεξιά.

Καλη δύναμη σε όλους και σε όλες που αγωνιούν αυτές τις ώρες στα πύρινα μέτωπα. Να πάνε όλα καλά».