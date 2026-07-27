Αυστηρές ποινές στους εργοδότες που δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, κατάργηση του 13ωρου και της 6ημερης εργασίας ζητά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με αφορμή την τραγωδία στα Εξαμίλια.

Όσο τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας δεν τηρούνται και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν υποστελεχομένοι και αδρανοποιημένοι, τα εργατικά δυστυχήματα θα συνεχίζονται», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά τη νέα τραγωδία στα Εξάμιλα Κοριθνίας.

«Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα σήμερα στην Κόρινθο με θύμα έναν 25χρονο εργάτη. Άλλος ένας νεκρός στον χώρο και στην ώρα της εργασίας του, από έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου του εργοστασίου οξοποιίας. Δεκάδες είναι οι νεκροί, μόνο το 2026, στους χώρους εργασίας και από ότι φαίνεται όσο δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας και όσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν υποστελεχωμένοι και αδρανοποιημένοι, τα εργατικά δυστυχήματα θα συνεχίζονται» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.

«Όσο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την εργασία ως κόστος που πρέπει να μειωθεί, αυτή θα είναι η πραγματικότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά και σημειώνει πως «ακόμα μια φορά ζητάμε:

- Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας σε προσωπικό και πόρους και κυρίως αφεθεί να κάνει τη δουλειά της

- Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας σε εργοστασιακό και τοπικό επίπεδο.

- Αυστηρές ποινές σε εργοδοσία που δεν τηρεί τα πρωτόκολλα.

- Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, κατάργηση του 13ωρου και της 6ημερης εργασίας.

- Κατάργηση των νομοθετικών εμποδίων για ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης. Ενίσχυση των εργατικών σωματείων. Με ισχυρή Αριστερά στην κοινωνία, στους αγώνες και στη Βουλή».

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Η τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα όταν μετά από έκρηξη ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη φωτιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, ενώ ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, καθώς εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου. Παράλληλα, μια γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα που εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο λίγο πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόλληση. Όπως πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κατά τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, στον χώρο του εργοστασίου τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν πέντε άτομα, τέσσερα από τα οποία πρόλαβαν να βγουν. Τα τέσσερα αυτά άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για αναπνευστικά προβλήματα και είναι καλά στην υγεία τους.

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