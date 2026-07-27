Η Νέα Δημοκρατία λέει ξεκάθαρα σήμερα στις ΔΕΥΑ: συγχωνευτείτε ή οδηγηθείτε σε οικονομική ασφυξία, αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Χτίζεται βήμα-βήμα το υπόβαθρο για την εμπορευματοποίηση του νερού και τις μελλοντικές εκχωρήσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, που ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ουσιαστική χρηματοδότηση και στελέχωση των δημοτικών φορέων, κάλυψη των ενεργειακών οφειλών και κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

«Εδώ και χρόνια η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει "fake news" κάθε προειδοποίηση για ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωνε το 2023 ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ θα βρίσκονται πάντοτε υπό κρατικό έλεγχο. Σήμερα, η κυβέρνηση επεκτείνει την ΕΥΔΑΠ στη Φωκίδα, τη Βοιωτία και την Εύβοια και προωθεί την απορρόφηση δεκάδων δημοτικών φορέων ύδρευσης και άρδευσης από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Η δραστηριότητα και τα πάγια στοιχεία περνούν στις δύο εταιρείες. Ακόμη και όταν ένας Δήμος διατηρεί τυπικά την κυριότητα των παγίων του, χάνει τη διαχείριση του νερού», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Η κυβέρνηση άφησε τις ΔΕΥΑ αντιμέτωπες με υποστελέχωση, τεράστιο ενεργειακό κόστος, πεπαλαιωμένα δίκτυα και χωρίς δημόσιες επενδύσεις. Τώρα χρησιμοποιεί τα ίδια προβλήματα ως μοχλό πίεσης προς τις ΔΕΥΑ.Έτσι χτίζεται βήμα βήμα το υπόβαθρο για την εμπορευματοποίηση του νερού και τις μελλοντικές εκχωρήσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα. Πιστή στο δόγμα του κοινωνικού δαρβινισμού που είχε συνοψίσει ο τότε υπουργός της, Στέλιος Πέτσας "όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει", η Νέα Δημοκρατία λέει ξεκάθαρα σήμερα στις ΔΕΥΑ: συγχωνευτείτε ή οδηγηθείτε σε οικονομική ασφυξία», προσθέτει.

«Η Νέα Αριστερά ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ουσιαστική χρηματοδότηση και στελέχωση των δημοτικών φορέων, κάλυψη των ενεργειακών οφειλών και κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Το νερό είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Η κυβέρνηση να μη διανοηθεί να προχωρήσει στις αναγκαστικές συγχωνεύσεις, αφαιρώντας τη διαχείρισή του από τις τοπικές κοινωνίες», καταλήγει η ανακοίνωση.