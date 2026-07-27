Προβληματισμός από ανεξάρτητους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Η διεξαγωγή των εκλογών στα τέλη της άνοιξης προβληματίζει τους ανεξάρτητους βουλευτές καθώς ψάχνουν στην πλειοψηφία τους πολιτική στέγη.

Κυρίως προβληματίζει εκείνους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που έχουν ως προορισμό τους την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η στήλη κάποιοι εξ αυτών έχουν ανοίξει συζητήσεις για τη δυνατότητα συγκρότησης και ανεξάρτητης Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς, όπως εκτιμούν, δεν είναι ορθό να εγκαταλείψουν τη Βουλή για πάνω από επτά μήνες τόσοι βουλευτές του ιδίου χώρου.

Τι προοπτικές υπάρχουν για τη συγκρότηση μιας νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας; Κατά τη γνώμη της στήλης λίγες. Ιδίως μετά την κίνηση του Γιώργου Καραμέρου (ΕΔΩ) ο οποίος είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έκανε αίτηση και γράφτηκε μέλος της ΕΛ.Α.Σ.

Β.Σκ.