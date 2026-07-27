Ο μόνος τρόπος να σβήσει η φωτιά στην Γαλλία είναι να πέσει καταρρακτώδης βροχή για 3 ημέρες ή να φτάσει το μέτωπο στην θάλασσα, εξηγεί ο εκπρόσωπος των γάλλων πυροσβεστών. «Πρόκειται για μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ».

Έκτακτη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων έχει συγκαλέσει σήμερα Δευτέρα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν τη νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό.

Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται μόλις 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, δήλωσε ο δήμαρχος Τομά Καζενάβ. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε διευκρινίσει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την εκκένωση των περίπου 850.000 κατοίκων.

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Πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι η Γαλλία «θα ανοικοδομηθεί» και ότι η κυβέρνησή του «θα είναι εκεί για όσο χρειαστεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη εκκενωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, να δηλώνει ότι η κατάσταση παραμένει «πολύ δυσμενής» και ότι η φωτιά «κινείται ακανόνιστα» προς την πόλη.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις για τη χώρα θέλουν τις θερμοκρασίες να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο φτάνοντας τους 40°C σε ορισμένες περιοχές από την Τρίτη.

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Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας»

Η κύρια πυρκαγιά της Γαλλίας στην περιοχή της Ζιρόντ προκάλεσε το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» (pyrocumulonimbus) - μια καταιγίδα που τροφοδοτείται από την ίδια τη φωτιά, τους ανέμους και τους κεραυνούς που η ίδια δημιουργεί.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά, το μέτωπο της φωτιάς αλλάζει συνεχώς. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μέτωπο με μέτωπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας (FNSPF) Ερίκ Μπροκαρντί. «Πρόκειται για μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, θα χρειαστεί «καταρρακτώδης βροχή για τρεις ημέρες» ή η κατεύθυνσή της από τους πυροσβέστες προς σημείο όπου θα σβήσει μόνη της, όπως η θάλασσα.

Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές από τον Β΄ ΠΠ

Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει σοβαρά τη Γαλλία: Περίπου 420.000 στρέμματα έχουν καεί στα νοτιοδυτικά, σε μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 980.000 στρέμματα έχουν καεί σε ολόκληρη τη χώρα από την αρχή του έτους.

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Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στα νοτιοδυτικά.

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«Μας περιμένουν δύσκολες ώρες»: Έκκληση Σάντσεθ για μια συμφωνία για την κλιματική έκτακτη ανάγκη

Στο μεταξύ, οι πυροσβέστες στην Ισπανία έδωσαν μάχη την Κυριακή με μια νέα πυρκαγιά κοντά στην ανατολική παραλιακή πόλη της Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Πιλάρ Μπερναμπέ, εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαλένθια, δήλωσε ότι η φωτιά ήταν «πολύ έντονη» και οι καιρικές συνθήκες αναμενόταν να επιδεινωθούν.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές στη Βαλένθια τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

«Μας περιμένουν δύσκολες ώρες», δήλωσε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη ζώνη της πυρκαγιάς στην επαρχία Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για «μια μεγάλη συμφωνία για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ' δήλωσε ότι οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει «ανυπολόγιστη» ζημιά στη φυσική κληρονομιά της χώρας, κατά την περιοδεία του σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης στο Βιγιαμάντα, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.

Η μεγαλύτερη φωτιά στη νεότερη ιστορία της Ισπανίας

Περίπου 770.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές στην Ισπανία, δήλωσε την Κυριακή η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Αάχεσεν. Η ίδια πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Άβιλα είναι η μεγαλύτερη στη νεότερη ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των κατοίκων που εκκενώνουν τις γύρω περιοχές είναι η 50χρονη Όλγα Κονγκάτσα, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα το χωριό της, Ρομπλέδο δε Τσαβέλα, δυτικά της Μαδρίτης. Όπως δήλωσε, ένιωσε «πανικό» όταν της είπαν να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή τι να κάνω. Ήταν μια στιγμή που νιώθεις χάλια», πρόσθεσε.

Επιστρέφοντας στο σπίτι της για λίγο την Κυριακή για να πάρει κάποια φάρμακα, ανέφερε ότι οι δρόμοι ήταν έρημοι και το σπίτι της είχε καλυφθεί από στάχτη.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι άνεμοι ωθούσαν τις πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη προς τα νότια και μακριά από την πρωτεύουσα, αλλά ανάγκασαν την εκκένωση περισσότερων χωριών στο πέρασμά τους.

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από τις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Άβιλα.

Πηγή: BBC