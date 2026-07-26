Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Η Νότια Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μεγάλη δοκιμασία, καθώς γιγαντιαίες δασικές φωτιές εξαπλώνονται σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις, καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και σοβαρή απειλή για κατοικημένες περιοχές και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Όπως αναφέρει το SkyNews, οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, επιτρέποντας στις φλόγες να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

{https://www.facebook.com/reel/2825208067849974}

Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη μάχη διεξάγεται στη νοτιοδυτική περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών έχει κάψει περίπου 42.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής γης — έκταση περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι.

{https://x.com/francesafetytra/status/2081265909797408854}

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Έρευνα για πιθανή αμέλεια πίσω από τη μεγάλη φωτιά στη Ζιρόντ

Νέα ερωτήματα για τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών προκαλεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Ζιρόντ (Gironde), στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με εργασίες αποψίλωσης κοντά σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο X, η πυρκαγιά, η οποία έπληξε το βόρειο τμήμα της λεκάνης του Αρκασόν (Arcachon), φέρεται σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες να ξεκίνησε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού βλάστησης στην περιοχή Saumos, κοντά σε υποδομές ηλεκτρικού δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι εργασίες πραγματοποιούνταν από συνεργάτη της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Enedis, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου λόγω ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Η Enedis επιβεβαίωσε ότι συνεργείο εργάστηκε στην περιοχή για «εργασίες αποψίλωσης κοντά σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος», ωστόσο υπογράμμισε ότι η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επισήμως.

«Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι στιγμής, οι ομάδες που βρίσκονταν στο σημείο ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και, μέχρι την άφιξή τους, προσπάθησαν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς», ανέφερε η εταιρεία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων πρόληψης γύρω από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες απομάκρυνσης βλάστησης κοντά σε ηλεκτρικά δίκτυα πραγματοποιούνται συνήθως για τη μείωση του κινδύνου επαφής δέντρων και κλαδιών με καλώδια, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές. Ωστόσο, η χρήση μηχανημάτων με θερμικούς κινητήρες σε περιόδους ακραίας ξηρασίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ερωτήματα από κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η νομαρχία της Ζιρόντ ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των δασικών εργασιών που πραγματοποιούνται με μηχανήματα θερμικής λειτουργίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων εστιών.

Η απόφαση ελήφθη σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον, καθώς η περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της εύφλεκτης βλάστησης.

{https://x.com/catnatnet/status/2081016305763631534}

Σκέψεις για εκκένωση στο Μπορντό

Το πύρινο μέτωπο στη Ζιρόντ έφτασε σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στους κατοίκους. Παρότι δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης της πόλης, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ιδιαίτερα απρόβλεπτη, καθώς σε ορισμένες φάσεις δημιούργησε τα δικά της καιρικά φαινόμενα, με τεράστιες στήλες καπνού και πυροσωρείτες — σύννεφα που δημιουργούνται από την ακραία θερμότητα της φωτιάς και μπορούν να αλλάξουν απότομα την πορεία της.

Οι γαλλικές αρχές έχουν κινητοποιήσει περίπου 2.500 πυροσβέστες, στρατιωτικές μονάδες, αστυνομικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας για την αποστολή βοήθειας.

Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

{https://x.com/L_ThinkTank/status/2081405441251144079}

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διατάχθηκε νέα εκκένωση σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, η οποία έχει πληθυσμό 850.000 κατοίκων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8lpubtckkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη Γαλλία

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από περιοχές που απειλούνται, ενώ συνολικά οι εκκενώσεις στη Γαλλία από τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα έχουν ξεπεράσει τους 250.000 ανθρώπους.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν είναι και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η περιοχή γύρω από τη χερσόνησο Cap Ferret, όπου κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνονται χιλιάδες επισκέπτες.

{https://x.com/surajit_ghosh2/status/2081148885498773898}

Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα, ενώ σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια μετατράπηκαν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας.

Η Μαρία Ρόζα Μαρίν, που έφυγε από την κοντινή πόλη Βαλντεμακέδα, είπε με νόημα: «Ο ήλιος ήταν τόσο παράξενος. Δύσκολα μπορούσες να τον δεις. Έμοιαζε με κάτι από τη Βίβλο».

Σε ένα μαξιλάρι δίπλα της βρισκόταν ο σκύλος της, ο Τζέφρι, ο οποίος συνέχιζε να κοιμάται, ευτυχώς αδιάφορος που βρισκόταν τόσο μακριά από το σπίτι και υπό τόσο δραματικές συνθήκες. H Μαρίν και περίπου 300 άλλοι άνθρωποι που έφυγαν από τη Ρομπλέντα και τις γύρω πόλεις είχαν περάσει τη νύχτα στο αθλητικό κέντρο στο Λας Ρόζας, όπου οι δημοτικοί υπάλληλοι ετοίμαζαν στοίβες από σάντουιτς με ζαμπόν και οι τοπικοί αστυνομικοί κουβαλούσαν τεράστια μπουκάλια νερό.

Είναι μόνο μερικοί από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή έχουν λάβει εντολή να τεθούν σε καραντίνα καθώς η κεντρική Ισπανία μάχεται με τεράστιες πυρκαγιές που οι επιστήμονες λένε ότι τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή και την άφθονη ξηρή βλάστηση σε μια ήπειρο που θερμαίνεται με περίπου διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Ισπανία κηρύσσει εθνικό συναγερμό

Την ίδια ώρα, η Ισπανία αντιμετωπίζει πολλαπλά πύρινα μέτωπα και έχει προχωρήσει στην κήρυξη εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις πυρκαγιές.

Στη χώρα, περισσότερα από 75.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω του κινδύνου από τις φλόγες και τον καπνό.

Οι πιο δύσκολες περιοχές βρίσκονται στη δυτική και κεντρική Ισπανία, αλλά και κοντά στη Βαλένθια, όπου έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένας θάνατος.

{https://www.facebook.com/ayuntamientosmvaldeiglesias/posts/pfbid0372qpA9t9mGH4qLrGoa8CKA1jquT8Gb5iWxinFqsL5qQBJ2EE3kVEVBdQHypMyvkEl}

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για ανάγκη μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς η χώρα βλέπει τις πυρκαγιές να γίνονται συχνότερες και πιο καταστροφικές.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε σε διεθνή κινητοποίηση. Μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας έχουν σταλεί πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2081400351283188127}

Η Γαλλία έχει δεχθεί βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την προστασία κατοικημένων περιοχών.

Η Ευρώπη ενεργοποιεί μηχανισμό βοήθειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, με αρκετές χώρες – μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ολλανδία – να αποστέλλουν πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και προσωπικό.

Μάλιστα, τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), επιχειρούν σήμερα στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τη Γαλλία και την Ισπανία όσο διαρκεί η μάχη με τις φλόγες.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις δυνάμεις πρώτης γραμμής και δεσμεύτηκε ότι οι πληγείσες περιοχές θα ανοικοδομηθούν.

«Η Γαλλία είναι ενωμένη απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία. Θα ανοικοδομήσουμε, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές και θα είμαστε δίπλα στους πολίτες όσο χρειαστεί», τόνισε.

Η κλιματική κρίση πίσω από τις ακραίες πυρκαγιές

Οι φετινές πυρκαγιές επαναφέρουν στο επίκεντρο τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η συσσώρευση ξηρής βλάστησης δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει πάνω από 100.000 καμένα στρέματα από την αρχή της χρονιάς, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί σε πολλές περιοχές.

Οι εικόνες από τη Γαλλία και την Ισπανία — με ποτάμια καπνού, εκκενωμένες πόλεις και χιλιάδες ανθρώπους μακριά από τα σπίτια τους — δείχνουν μια νέα πραγματικότητα για τη Νότια Ευρώπη.

Οι πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον ένα περιστασιακό καλοκαιρινό φαινόμενο, αλλά μια διαρκή απειλή που δοκιμάζει τις υποδομές πολιτικής προστασίας, τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8jtsr6m87t?integrationId=40599y14juihe6ly}