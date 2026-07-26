Η ισπανική εταιρεία θαλασσινών Nueva Pescanova απέσυρε την αίτησή της για την κατασκευή της μονάδας στο λιμάνι του Λας Πάλμας, επικαλούμενη επιχειρηματικούς και κανονιστικούς λόγους.

Η Ισπανία εγκαταλείπει οριστικά τα σχέδια για τη δημιουργία της πρώτης εμπορικής φάρμας εκτροφής χταποδιών στον κόσμο, βάζοντας τέλος σε ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο εγχείρημα που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιστήμονες, φιλοζωικές οργανώσεις και περιβαλλοντικούς φορείς.

Η ισπανική εταιρεία θαλασσινών Nueva Pescanova απέσυρε την αίτησή της για την κατασκευή της μονάδας στο λιμάνι του Λας Πάλμας, στη Γκραν Κανάρια, επικαλούμενη επιχειρηματικούς και κανονιστικούς λόγους.

Το φιλόδοξο σχέδιο είχε ανακοινωθεί το 2019 και προέβλεπε την εκτροφή έως και ενός εκατομμυρίου χταποδιών ετησίως σε ειδικές δεξαμενές στην ξηρά. Στόχος ήταν η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για το συγκεκριμένο θαλασσινό, ωστόσο η πρόταση προκάλεσε από την πρώτη στιγμή σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Οι οργανώσεις προστασίας των ζώων υποστήριζαν ότι τα χταπόδια, λόγω της υψηλής νοημοσύνης τους και της μοναχικής φύσης τους, δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες εντατικής εκτροφής χωρίς να υποφέρουν. Παράλληλα, επιστήμονες επισήμαναν πως η διαβίωση σε περιορισμένους χώρους θα προκαλούσε έντονο στρες, επιθετική συμπεριφορά ακόμη και κανιβαλισμό μεταξύ των ζώων.

Επιπλέον, έντονες ήταν και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες. Επειδή τα χταπόδια είναι σαρκοφάγα, απαιτούν μεγάλες ποσότητες τροφής που προέρχεται από άγρια αλιευόμενα ψάρια, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επικριτές του σχεδίου υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη μορφή υδατοκαλλιέργειας δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμη.

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Μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης, οργανώσεις για την προστασία των ζώων χαρακτήρισαν την εξέλιξη «ιστορική νίκη». Η Compassion in World Farming κάλεσε μάλιστα τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν ακόμη ένα βήμα, απαγορεύοντας συνολικά την εκτροφή χταποδιών και περιορίζοντας την εξάπλωση εντατικών μονάδων εκτροφής σαρκοφάγων θαλάσσιων ειδών.

Από την πλευρά της, η Nueva Pescanova επιμένει ότι η απόφαση δεν συνδέεται με τις αντιδράσεις, αλλά ελήφθη αποκλειστικά με βάση οικονομικούς και κανονιστικούς παράγοντες. Ωστόσο, η εγκατάλειψη του σχεδίου θεωρείται σημαντική εξέλιξη στη διεθνή συζήτηση γύρω από την ευζωία των θαλάσσιων ζώων και το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για αντίστοιχα σχέδια που ενδέχεται να εξεταστούν στο μέλλον.

Πηγή Εuractiv