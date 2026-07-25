Στα κέντρα μεγάλων πόλεων, εξαιτίας της αστικής θερμικής νησίδας, οι νύχτες θα είναι πιο ζεστές.

Στο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου αναφέρεται σε νέα του ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Χωρίς κάυσωνα, αλλά με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς τις αρχές Αυγούστου!» αναφέρει αρχικά ο Σάκης Αρναούτογλου, τονίζοντας πως στις 3 και 4 Αυγούστου, δεν αποκλείονται τοπικά τιμές 35 έως 37 βαθμών.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου η μέση μέγιστη θερμοκρασία υπολογίζεται κοντά στους 31 βαθμούς.

Από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα ακολουθήσει άνοδος, με τις μέγιστες να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο γύρω στους 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και μέχρι το Σάββατο 1 Αυγούστου οι μέγιστες θα βρίσκονται κοντά στους 32 βαθμούς.

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Από την Κυριακή 2 Αυγούστου αναμένεται νέα, σταδιακή άνοδος, με 33 βαθμούς την Κυριακή, 34 τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και περίπου 35-36 βαθμούς την Τρίτη 4 Αυγούστου.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid027LXxmjmbuyJxbxCTN5Z862xRk9SKtSXDRQ5EsYP4b87XkwdNsGyCZodF6pBAH1K8l}

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Χωρίς κάυσωνα, αλλά με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς τις αρχές Αυγούστου!

Το μετεώγραμμα αποτυπώνει τη μέση μέγιστη θερμοκρασία στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δεν αφορά μία συγκεκριμένη πόλη, αλλά μας δίνει μια γενική εικόνα για την πορεία της θερμοκρασίας στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου η μέση μέγιστη θερμοκρασία υπολογίζεται κοντά στους 31 βαθμούς. Από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα ακολουθήσει άνοδος, με τις μέγιστες να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο γύρω στους 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και μέχρι το Σάββατο 1 Αυγούστου οι μέγιστες θα βρίσκονται κοντά στους 32 βαθμούς. Από την Κυριακή 2 Αυγούστου αναμένεται νέα, σταδιακή άνοδος, με 33 βαθμούς την Κυριακή, 34 τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και περίπου 35-36 βαθμούς την Τρίτη 4 Αυγούστου.

Η εικόνα αυτή δεν δείχνει, προς το παρόν, κάποια ακραία ή παρατεταμένη ζέστη. Δείχνει όμως ότι προς τις αρχές Αυγούστου η θερμοκρασία θα κινηθεί σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, κυρίως στις κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο μεγάλων πόλεων, η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί κατά τόπους να είναι 1 έως 2 βαθμούς υψηλότερη από αυτήν που εμφανίζεται στο μετεώγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμότερες ημέρες, κυρίως στις 27, 28 και 29 Ιουλίου, αλλά και στις 3 και 4 Αυγούστου, δεν αποκλείονται τοπικά τιμές 35 έως 37 βαθμών.

Αντίθετα, στις παράκτιες περιοχές, στα νησιά, αλλά και στα ορεινά, οι μέγιστες θα είναι συνήθως 3 έως 5 βαθμούς χαμηλότερες. Στα ημιορεινά τμήματα οι μέγιστες θα κινούνται περίπου στους 27 έως 31 βαθμούς, ενώ στα ορεινά χωριά, ανάλογα με το υψόμετρο, θα βρίσκονται συνήθως μεταξύ 23 και 28 βαθμών.

Όσον αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασίες, επειδή το συγκεκριμένο μετεώγραμμα αφορά μόνο τις μέγιστες, οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον άνεμο, την υγρασία, τη συννεφιά και το ανάγλυφο κάθε περιοχής.

Στις περισσότερες πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται περίπου από 18 έως 22 βαθμούς. Στις θερμότερες πεδινές ζώνες της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, κυρίως προς τις αρχές Αυγούστου, οι ελάχιστες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά στους 21 έως 24 βαθμούς.

Στα κέντρα μεγάλων πόλεων, εξαιτίας της αστικής θερμικής νησίδας, οι νύχτες θα είναι πιο ζεστές. Οι ελάχιστες θα κυμαίνονται συνήθως από 23 έως 24 βαθμούς, ενώ στα πιο πυκνοδομημένα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείονται κατά τόπους τιμές 24 έως 26 βαθμών αντίστοιχα στις θερμότερες νύχτες.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές οι ελάχιστες θα είναι περίπου 21 έως 24 βαθμοί. Εκεί η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση πιο αποπνικτική.

Στα ημιορεινά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα υποχωρούν περίπου στους 15 έως 19 βαθμούς. Στα βουνά και ορεινά χωριά θα κυμαίνονται κυρίως από 11 έως 16 βαθμούς αντιστοιχα!

Συμπερασματικά, μέχρι και την Τρίτη 4 Αυγούστου δεν φαίνεται κάποια ακραία θερμοκρασιακή έξαρση. Θα έχουμε ένα πρώτο θερμό διάστημα από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, μια μικρή υποχώρηση στα τέλη του μήνα και νέα σταδιακή άνοδο στις αρχές Αυγούστου. Οι μεγαλύτερες διαφορές θα εντοπίζονται ανάμεσα στις κλειστές πεδινές και αστικές περιοχές, όπου η ζέστη θα είναι εντονότερη, και στα ορεινά και παράκτια τμήματα, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμένουν αισθητά χαμηλότερες.

Οσον αφορά στην πιθανότητα για καταιγίδες αυτή υπάρχει το μεσημερι και το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλιου στη βόρεια Ελλάδα, φαινόμενα όμως που θα έχουν μικρή διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα!

Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου»