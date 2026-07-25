Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο χειμώνας 2026-2027 ενδέχεται να χαρακτηριστεί από έντονες καιρικές αντιθέσεις, ακραία φαινόμενα και σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την ταχεία ενίσχυση του Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό, καθώς τα νεότερα κλιματικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το φαινόμενο μπορεί να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί εδώ και περίπου 150 χρόνια.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο χειμώνας 2026-2027 ενδέχεται να χαρακτηριστεί από έντονες καιρικές αντιθέσεις, ακραία φαινόμενα και σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Το El Niño αποτελεί μια φυσική διακύμανση του κλιματικού συστήματος, κατά την οποία τα νερά στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό θερμαίνονται περισσότερο από το φυσιολογικό. Η μεταβολή αυτή επηρεάζει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και μεταβάλλει τα πρότυπα βροχοπτώσεων, θερμοκρασιών και ανέμων σε πολλές ηπείρους.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις, αρκετά ανεξάρτητα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην κρίσιμη περιοχή Niño 3.4 μπορεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αν αυτό συμβεί, το φαινόμενο θα ξεπεράσει σε ένταση ακόμη και τα πολύ ισχυρά επεισόδια του 1997-1998 και του 2015-2016.

Ανησυχία για το Ελ Νίνιο

Οι συνέπειες ενός τόσο ισχυρού Ελ Νίνιο δεν περιορίζονται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ιστορικά, τέτοιες περίοδοι έχουν συνδεθεί με παρατεταμένες ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές, καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε άλλες, ακραίους καύσωνες, διαταραχές στη γεωργική παραγωγή, αλλά και σημαντικές πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων.

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Όσον αφορά την Ευρώπη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. Το Ελ Νίνιο δεν καθορίζει από μόνο του τον καιρό μιας περιοχής, αλλά μεταβάλλει τις πιθανότητες εμφάνισης συγκεκριμένων καιρικών μοτίβων. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα αν ο φετινός χειμώνας θα είναι ψυχρότερος ή θερμότερος στην Ελλάδα, καθώς σημαντικό ρόλο θα παίξουν και άλλοι παράγοντες, όπως η κατάσταση του πολικού στροβίλου και οι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες πάνω από τον Ατλαντικό.

Οι διεθνείς μετεωρολογικοί οργανισμοί θα συνεχίσουν να ανανεώνουν τις προβλέψεις τους τους επόμενους μήνες, καθώς το Ελ Νίνιο αναμένεται να κορυφωθεί προς τα τέλη του 2026. Μέχρι τότε, οι ειδικοί τονίζουν ότι, παρότι τα πρώτα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για την τελική ένταση του φαινομένου και τις ακριβείς επιπτώσεις που θα έχει σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Πηγή wired.com