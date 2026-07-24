Σε προειδοποίηση για δυναμικές κινητοποιήσεις, ακόμη και απεργία διαρκείας με την προκήρυξη των εκλογών, προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον κλάδο των ταξί άσκησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποιώντας ακόμη και με απεργίες κατά την προεκλογική περίοδο, εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις στα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για τη δυσκολότερη περίοδο που βιώνει ο κλάδος τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

«Ζούμε τη χειρότερη εποχή εδώ και 40 χρόνια από μια πολιτική της κυβέρνησης που έχει να κάνει με την απορρύθμιση του κλάδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουν ανοίξει μεγάλες πληγές στον κλάδο»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώνει αλλαγή στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις επαφές που είχαν οι εκπρόσωποι του κλάδου με τον Χρήστο Κώτσηρα, και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πολυεθνικών εταιρειών στον χώρο των μεταφορών.

Όπως είπε, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

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Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο ουσιαστικών αλλαγών, σημειώνοντας ότι οι σχετικοί νόμοι έχουν ήδη ψηφιστεί και απαιτείται συνολική αλλαγή πολιτικής.

«Δείχνουν πρόθεση ότι θέλουν να διορθώσουν την κατάσταση, ίσως λόγω των επερχόμενων εκλογών. Όμως έχουν ανοίξει πολύ μεγάλες πληγές και δεν ξέρω πώς μπορούν να τις διορθώσουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όλος ο κλάδος σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ επιθετικά και πολεμικά απέναντι στην κυβέρνηση».

Προειδοποίηση για απεργίες ενόψει εκλογών

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων εφόσον προκηρυχθούν εκλογές χωρίς να έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις υπέρ του κλάδου.

«Αν προκηρυχθούν εκλογές χωρίς να έχουν δώσει τίποτα, τότε δυστυχώς θα πάμε σε εκλογές με απεργίες», ανέφερε.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν επιλυθούν τα βασικά προβλήματα που –όπως υποστήριξε– δημιουργήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί ακόμη και απεργία διαρκείας, η οποία θα ξεκινήσει από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών.