Στα μέσα της εβδομάδας.

Η απόφαση ελήφθη. Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος προχωρά σε αγωγή εναντίον του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Αφορμή οι κατηγορίες Κυρανάκη με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εξυπηρετεί όχι τους ταξιτζήδες αλλά συγκεκριμένα συμφέροντα όπως αυτά των «μαντράδων».

Οι δικηγόροι του Λυμπερόπουλου έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το κείμενο της αγωγής, το οποίο όπως ενημερωθήκαμε αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται...

Τ.Τε.