Τον γάμο τέλεσε ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) ενώ δεν υπήρχαν παράνυμφοι.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είναι πλέον και επίσημα σύζυγοι.

Η σούπερ σταρ της ποπ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Σουίφτ στο PEOPLE.

«Οι εμφανίσεις που επέλεξε το ζευγάρι για τη γαμήλια τελετή έφεραν την υπογραφή του οίκου Christian Dior Haute Couture. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των ανδρικών, γυναικείων και υψηλής ραπτικής συλλογών του οίκου, σε στενή συνεργασία με τη νύφη και τον γαμπρό. Αυτό είναι το πρώτο υψηλής ραπτικής νυφικό του σχεδιαστή για μια παγκοσμίου φήμης διασημότητα. Τα παπούτσια ήταν δια χειρός Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος στη δήλωσή του.

Ο αδελφός της νύφης, Όστιν Σουίφτ (Austin Swift), είχε το ρόλο του κουμπάρου όπως και ο Τζέισον Κέλσι (Jason Kelce) από την πλευρά του γαμπρού. Μόλις ο γάμος ολοκληρώθηκε φωτεινές επιγραφές έξω από το MSG έγραψαν «Just&T Married»!.

Πλήθος επώνυμων καλεσμένων μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ (Gigi Hadid) και Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Μαρίσκα Χάργκιτεϊ (Mariska Hargitay) και Πίτερ Χέρμαν (Peter Hermann), Εντ Σίραν (Ed Sheeran) και Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), Μπένσον Μπουν (Benson Boone), Χιου Γκραντ (Hugh Grant), Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), Τζέισον Σουντέικις (Jason Sudeikis), Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) και Τόμι Χίλφιγκερ (Tommy Hilfiger).

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Το βράδυ πριν από τον γάμο πραγματοποιήθηκε το δείπνο πρόβας σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στο θέατρο Infosys που βρίσκεται στο εσωτερικό του εμβληματικού σταδίου.

Αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού όπως οι Λένα Ντάναμ (Lena Dunham), Τζακ Αντόνοφ (Jack Antonoff), Άμπιγκεϊλ Άντερσον (Abigail Anderson), Έριν Άντριους (Erin Andrews), Σαρίσα Τόμσον (Charissa Thompson), Γκρεγκ Όλσεν (Greg Olsen) και Άρικ Τζόουνς (Aric Jones), εθεάθησαν κατά την άφιξή τους στον χώρο, φορώντας λαμπερά σύνολα ενώ η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) μοιράστηκε μια εντυπωσιακή σέλφι μέσα από το αυτοκίνητό της.

Λίγες μέρες πριν από τον πολυαναμενόμενο γάμο, ο πατέρας του Τράβις Κέλσι εξέφρασε τη χαρά του και επαίνεσε τη μέλλουσα νύφη του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος» είπε ο Εντ Κέλσι. «Είναι αξιολάτρευτη. Πρόκειται πραγματικά για το κορίτσι της διπλανής πόρτας».