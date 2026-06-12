Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής ομιλίας της, διάρκειας 21 λεπτών ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης, καθώς σε ηλικία 36 ετών έγινε η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame (Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών).

Στην επίσημη τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Marriott Marquis της Νέας Υόρκης, η κορυφαία ποπ σταρ εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία διάρκειας 21 λεπτών και κάνοντας αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσυλβάνια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει στα πρώτα της βήματα.

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«Οι λέξεις υποτίθεται ότι είναι το δυνατό μου σημείο, αλλά δεν θα μπορέσω ποτέ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Εσείς είστε ο λόγος που βρίσκομαι εδώ απόψε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος προλόγισε την ομιλία της και την βοήθησε στην εισαγωγή της στον κορυφαίο θεσμό. Εξέφρασε, μάλιστα, την έκπληξή της για την παρουσία του σκηνοθέτη, καθώς παρευρέθηκε στην τελετή λίγες μόλις ώρες πριν την κυκλοφορία του «Disclosure Day».

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«Όταν το Songwriters Hall of Fame με ρώτησε για τους ήρωές μου και τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τον τρόπο που γράφω τις ιστορίες, καθώς και για το ποιος θα ήθελα να μου παραδώσει αυτό το βραβείο, είπα το όνομα του Στίβεν» ανέφερε η Σουίφτ.

«Και περίπου μια ώρα αργότερα, προς απόλυτη χαρά μου, μίλησα στο τηλέφωνο μαζί του και με τη σύζυγό του, Κέιτ Κάπσοου...και μου είπε ότι ναι, φυσικά και θα ήταν ενθουσιασμένος να παρευρεθεί. Έμεινα άναυδη, επειδή έχει μια σπουδαία ταινία με τίτλο «Disclosure Day» που κυκλοφορεί απόψε τα μεσάνυχτα, κι όμως δέχτηκε να έρθει εδώ για χάρη μου λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα», συμπλήρωσε.

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Κλείνοντας, η Σουίφτ στάθηκε σε μια φράση της Κέιτ Κάπσοου η οποία της είχε πει ότι: «τα καλά και αληθινά πράγματα είναι εύκολα».

«Αν κοιτάξω πίσω σε ολόκληρη την 23χρονη καριέρα μου στη μουσική, τα πάνω και τα κάτω, τις μάχες στη βιομηχανία, τις δοκιμασίες και τα βάσανα, τα δάκρυα, τις επευφημίες και την συσσώρευση αμφιβολιών, την κριτική, δίκαιη και άδικη, την πλήρη απώλεια της ιδιωτικότητας, τις παγκόσμιες περιοδείες, τους πολέμους του εγώ και τα παιχνίδια της μοίρας, το απόλυτο μαγικό χάος αυτού του δρόμου που επέλεξα όταν ήμουν πολύ μικρή για να θυμάμαι αν υπήρξε ποτέ επιλογή, η συγγραφή τραγουδιών ήταν το πιο εύκολο πράγμα που έκανα ποτέ» κατέληξε.

Σύμφωνα με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ εντάχθηκαν οι Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher «Tricky» Stewart, Paul Stanley και Gene Simmons των Kiss, Terry Britten και Graham Lyle καθώς και ο Walter Afanasieff.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ