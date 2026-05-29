Πώς θα αντιδρούσε άραγε η ανθρωπότητα αν κάποιος μπορούσε πραγματικά να μας αποδείξει ότι υπάρχουν εξωγήινοι...;

Το πρόσφατο τρέιλερ για την ταινία «Disclosure Day» τελειώνει με την αποκάλυψη ενός εξωγήινου με γκρίζο δέρμα, καθώς ο Στίβεν Σπίλπεργκ ρωτά τους θεατές: «Δεν θα ήταν υπέροχο αν οι άνθρωποι γνώριζαν ότι όλα αυτά είναι αληθινά;». Και κάπως έτσι, ο Σπίλμπεργκ ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι δεν είμαστε τα μόνα νοήμονα όντα στο σύμπαν, μάς κάνει να πιστέψουμε στους εξωγήινους.

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τέταρτο και τελικό τρέιλερ της νέας, πολυαναμενόμενης 37ης ταινίας του Στίβεν Σπίλπεργκ «Disclosure Day» («Ημέρα Αποκάλυψης»).

Η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς και βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα του κορυφαίου δημιουργού, o οποίος επιστρέφει στο είδος (της επιστημονικής φαντασίας) που αγάπησε και καθόρισε όσο κανείς άλλος.

Το σενάριο ανέλαβε ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του, Ντέιβιντ Κεπ με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, όπως τα «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Η επίσημη σύνοψη προϊδεάζει για ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Έμιλι Μπλαντ η οποία δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας σύμφωνα με τις κριτικές, Τζος Ο'Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ, Μάικλ Γκαστόν και Έλιοτ Βίλαρ.

Το «Disclosure Day» αποτελεί την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στη μεγάλη οθόνη μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ «The Fabelmans» (2022), το οποίο είχε κερδίσει επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Είναι η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια, γεμάτη με όλη τη μαγεία που κάνει τις ταινίες του τόσο ξεχωριστές, συν μια ερμηνεία-σταθμό από την Έμιλι Μπλαντ», γράφει ο Germain Lussier, δημοσιογράφος του Gizmodo.

Η ταινία «Disclosure Day» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουνίου.

Οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη, ισχυρίζεται ο Σπίλμπεργκ

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά σοκάρει τους θεατές, είναι ότι ο ίδιος ο σκηνοθέτης φαίνεται να ισχυρίζεται ότι έχει δει αποδείξεις ότι οι εξωγήινοι έχουν ήδη επισκεφθεί τη Γη!

«Είμαι πολύ πιο επιρρεπής τώρα απ' ό,τι ήμουν όταν έκανα το Close Encounters, στο να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος έξυπνος πολιτισμός στο σύμπαν», λέει ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος κάνει μια αναπάντεχη εμφάνιση στο τρέιλερ και συνεχίζει: «Αυτή είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας, απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αναρωτιέται: «Πώς θα μας αλλάξει η αποκάλυψη; Πιστεύω προς το καλύτερο. Θα μας θυμίσει την ικανότητά μας για ενσυναίσθηση και ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους».

Ο Σπίλμπεργκ κλείνει το τρέιλερ λέγοντας: «Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου: "δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά αποδεικνύονταν αληθινά;". Τώρα σκέφτομαι: "δεν θα ήταν υπέροχο αν οι άνθρωποι γνώριζαν ότι όλα αυτά είναι αληθινά;"».

{https://youtu.be/icDuEHSxE-w?si=nrQkStcNaFM2BPm6}

Ημέρα Αποκάλυψης, λένε οι θαυμαστές

Η επιλογή του Σπίλμπεργκ να εμφανιστεί στο τρέιλερ της ταινίας του και να ισχυριστεί την ύπαρξη εξωγήινων, δεν έμεινε ασχολίαστη από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.



Το διαδίκτυο και τα social media έχουν κατακλυστεί από εκατοντάδες σχόλια:

«Ο χρόνος που συνέβη αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση χαχα», παρατήρησε ένας θαυμαστής.

«Γιατί μου δίνεται η εντύπωση ότι αυτό είναι μια ήπια έναρξη για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης;», σχολίασε ένας δεύτερος.

Ένας τρίτος έγραψε: «Αυτό με κάνει να νιώθω ότι είναι μια πραγματική αποκάλυψη.»

«Ο τρόπος που λέει ‘Όλα αυτά είναι αληθινά’ ακούγεται σαν αποκάλυψη από μόνο του», επέμεινε ένας άλλος.

Η κυκλοφορία της ταινίας έρχεται εν μέσω της δημοσιοποίησης πολλών αρχείων UFO από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τους τελευταίους μήνες.