Το μυστικό που θα αλλάξει τον κόσμο αποκαλύπτεται στη sci-fi επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

H Universal έδωσε στη δημοσιότητα, το πλήρες τρέιλερ για το «Disclosure Day» σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, το οποίο αποτελεί την επιστροφή του κορυφαίου δημιουργού στο είδος που αγάπησε και καθόρισε όσο κανείς άλλος.

Η αινιγματική σύνοψη της ταινίας θέτει το ερώτημα: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην... Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)».

Το τρέιλερ παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές Τζος Ο'Κόνορ, Έμιλι Μπλαντ, Κόλιν Φερθ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Ιβ Χιούσον, ενώ δίνει μια πιο ξεκάθαρη ματιά στο σενάριο που υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Σύμφωνα με το Deadline, στο επίκεντρο βρίσκεται ο χαρακτήρας του Τζος Ο'Κόνορ ο οποίος έχει πρόσβαση σε καλά φυλαγμένα κρατικά μυστικά δεκαετιών σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Το τρέιλερ υπονοεί μια βαθιά σύνδεση με το ιστορικό περιστατικό του Ρόσγουελ μέσα από ασπρόμαυρα φλας-μπακ ενώ περιλαμβάνει σκοτεινά πλάνα από παιδικές αναμνήσεις και σκηνές αγωνιώδους καταδίωξης.

Η αλήθεια αρχίζει να διαρρέει σταδιακά, με αποκορύφωμα τη μετεωρολόγο που υποδύεται η Μπλαντ. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, η ηρωίδα παγιδεύεται ανάμεσα σε απόκοσμες ομιλίες και έναν χαρακτηριστικό ήχο που βγάζει ανεξήγητα την ώρα της πρόγνωσης του καιρού.

Στον αντίποδα, ο χαρακτήρας του Φερθ είναι αποφασισμένος να διαφυλάξει το μυστικό με κάθε κόστος. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία προειδοποιεί για τις ολέθριες συνέπειες μιας ενδεχόμενης αποκάλυψης. Το τρέιλερ κορυφώνεται με μια συγκλονιστική ματιά σε ένα εξωγήινο σκάφος που διαπερνά τα σύννεφα, προμηνύοντας πως η «Ημέρα της Αποκάλυψης» θα αλλάξει την ανθρωπότητα για πάντα.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Γουάιατ Ράσελ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ, Μάικλ Γκαστόν και Έλιοτ Βίλαρ.

Ο Σπίλμπεργκ επανενώνεται με τους πιο στενούς συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Γιάνους Καμίνσκι, ο βραβευμένος με Όσκαρ στο σχεδιασμό παραγωγής, Άνταμ Στοκχάουζεν, ο μοντέρ Μάικλ Καν μαζί με τη Σάρα Μπρόσαρ καθώς και ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς που έγραψε τη μουσική της ταινίας.

Το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου.